Bolsa mexicana cae levemente; registra tercera semana consecutiva de ganancias

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas la última sesión de la semana. Los índices locales bajaron, aunque registraron una semana de ganancias, en un mercado en espera del encuentro de negociación entre representantes de Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.41% a 70,023.39 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.21% a 1,400.10 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores terminaron la jornada con caídas. La minera Industrias Peñoles lideró el descenso, con 4.78% menos a 953.62 pesos, junto a la empresa de telecomunicaciones Megacable, con una baja de 2.94% hasta 59.83.

Los inversionistas esperan la negociación el fin de semana entre Estados Unidos e Irán, con un objetivo de acuerdo de paz amplio. En su tercera semana consecutiva de avances, el S&P/BMV IPC acumuló una ganancia de 321.37 unidades, equivalentes a 0.46 por ciento.

"Esta semana la bolsa mexicana dejó una clara rotación de carteras. Los inversionistas se están deshaciendo de activos de refugio extremo para reubicarse en sectores que se benefician de un peso fuerte", explicó Laura Torres, directora de inversiones de IMB Capital Quants.