Economía perdió fuerza en el arranque del 2026

La economía mexicana habría perdido fuerza al arranque de este año, luego de que a finales del 2025 lograra reportar un impulso, de acuerdo con los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC) elaborado y divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En enero pasado, el Indicador Coincidente, que refleja el estado actual de la economía mexicana, se mantuvo en un nivel de 99.6 puntos, por debajo de su tendencia de largo plazo. Así, reportó 14 meses consecutivos por debajo de su tendencia.

Con el dato de enero, el Indicador Coincidente no mostró variación alguna respecto a diciembre del año pasado.

En el caso del Indicador Adelantado, que busca mostrar los puntos de giro del Coincidente, en febrero este se ubicó en 100.8 puntos, con lo que se volvió a colocar por arriba de su tendencia de largo plazo. Con ello, en comparación con enero pasado, el avance reportado fue de 0.09 puntos.

“Visto el SIC basado en el enfoque de crecimiento en su conjunto, el Indicador Coincidente sigue estancado abajo de su tendencia de largo plazo, en tanto que el impulso que anticipa del Indicador Adelantado parece perder algo de su fuerza”, señaló en redes sociales Julio Santaella, expresidente del Inegi.

El SIC es una herramienta que permite conocer en qué fase del ciclo económico se encuentra el país, es decir, si la economía crece, se desacelera o está entrando en una recesión, con lo que ayuda a entender el entorno económico actual, así como lo que se espera a futuro.

Para este año, la estimación del gobierno es que la economía se expanda en un rango entre 1.8 y 2.8%, lo cual ha sido considerado, como en otros años, como optimista.

Estancamiento actual

Al interior del informe del Inegi se observó que el estancamiento del Indicador Coincidente se debió a la caída de tres de sus seis componentes durante el mes de enero.

El componente que mostró un mayor retroceso fue el que se refiere al Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), con un retroceso mensual de 0.10 puntos. Le siguieron el Indicador de la Actividad Industrial, con una caída de 0.03 puntos, y los Asegurados Trabajadores permanentes en el IMSS, con una disminución de 0.02 puntos.

En el otro extremo, el componente que tuvo un mejor comportamiento dentro del Indicador Coincidente fue el Índice de Ingresos por Suministro de Bienes Servicios al por menor, con un crecimiento mensual en enero de 0.09 puntos.

En el Indicador Adelantado, cuatro de sus seis componentes mostraron una caída en febrero. La mayor se dio en el Tipo de Cambio entre México y Estados Unidos, con un retroceso mensual de 0.25 puntos.

En contraste, el componente de este Indicador que tuvo un mejor desempeño en el segundo mes del año fue el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, con un avance de 0.19 puntos respecto al mes de enero.