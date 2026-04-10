La actividad industrial en México tuvo una discreta recuperación en febrero

En febrero pasado, la actividad industrial desarrollada en territorio mexicano creció 0.4% en comparación con enero, con lo que recuperó solo una fracción del terreno que perdió ese mes, cuando descendió 1.08%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicadas este viernes.

En su comparación interanual, el indicador descendió 1.33%, con lo que profundizó nuevamente su caída, luego de la leve contracción de 0.03% registrada en enero, muestran los datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

En el detalle mensual, la dinámica de los cuatro pilares de la actividad industrial fue la siguiente, de mejor a peor desempeño:

Manufactura: +0.7%

+0.7% Minería: +0.6%

+0.6% Construcción: +0.3%

+0.3% Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; suministro de agua y gas por ductos al consumidor final (utilities): -1.4%

La manufactura, la minería y la construcción mostraron una recuperación moderada, luego de sus caídas de 1.1%, 1.1% y 1.2% que tuvieron en enero, respectivamente.

En tanto, las utilities hilaron dos caídas mensuales, ya que en enero mostraron una contracción de 1.8 por ciento.

Sectores más relevantes

En el detalle, la manufactura —que es el rubro de mayor peso en el IMAI— registró avances en 12 de las 21 subramas de actividad medidas. Las cinco más dinámicas fueron:

Industrias metálicas básicas: +11.1% (su mayor salto mensual desde enero de 2014: +15.7%).

+11.1% (su mayor salto mensual desde enero de 2014: +15.7%). Derivados del petróleo: +9.7%

+9.7% Otras: +6.1%

+6.1% Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir: +4.4%

+4.4% Fabricación de equipo de transporte: +2.2%

En tanto, la construcción, que fue el motor de la leve recuperación que mostró la actividad industrial al cierre de 2025 —sobre todo gracias a la inversión pública—, registró avances en dos de sus tres subcomponentes. La dinámica fue la siguiente:

Trabajos especializados para la construcción: +0.6%

+0.6% Edificación: +0.1%

+0.1% Obras de ingeniería civil: -0.6%

Desempeño acumulado

El avance de febrero de la actividad industrial no fue suficiente, de momento, para ponerla en números verdes en el comparativo acumulado, dada la magnitud del retroceso de enero.

Durante el primer bimestre de 2026 se observa un descenso de 1.2 por ciento. En el mismo lapso de 2025, la variable arrastraba una caída de 2.7 por ciento.

Cabe recordar que durante 2025 la actividad industrial se contrajo por segundo año consecutivo, con una caída de 1.3% (vs. -0.4% en 2024), con retrocesos en todos sus pilares.

En su pilar manufacturero el sector resintió la incertidumbre ante el cambio en la política comercial de Estados Unidos –sobre todo en el giro automotor– y el ya prolongado deterioro de ramas industriales que compiten intensivamente con importaciones (cadena textil-confección-calzado).

En la construcción pesó la misma incertidumbre en ramos como la edificación de parques industriales, y se sumó el apretón de la inversión pública, producto de la consolidación fiscal del gobierno federal.