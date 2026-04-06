Indicadores del 6 al 10 de abril: Inversión, inflación y minutas de la Fed y Banxico

La agenda económica de esta semana se concentrará en reportes sobre consumo privado, inversión fija bruta, inflación, venta de vehículos, actividad industrial y política monetaria, con referencias clave tanto para México como para Estados Unidos.

A continuación, los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 6 de abril: Inversión Fija Bruta

Indicador Mensual del Consumo Privado (enero)

Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (enero)

Esta semana comienza con el Indicador Mensual del Consumo Privado. Se trata de un dato relevante que permite seguir el gasto que hacen los hogares mexicanos. La evolución de las cifras ayuda a estudiar el comportamiento de la demanda interna y la capacidad de consumo de las familias mexicanas.

También se espera el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo, que permitirá evaluar el desempeño de la inversión en México. Sus resultados ayudan a identificar el ritmo de expansión de la capacidad productiva de las empresas, que ayuda a medir su disposición a realizar nuevos proyectos.

Martes 7 de abril: Subasta de valores

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

El martes, el Banxico dará a conocer los resultados de la subasta de valores gubernamentales. Con este reporte es posible obtener detalles sobre la colocación de deuda en Cetes, Bonos y Udibonos. Incluye datos sobre la demanda, tasas y montos, que ayudan a conocer la percepción sobre la política de tasas en el país.

Miércoles 8 de abril: Confianza del consumidor

Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (marzo)

Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed

A media semana se espera en México la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, que permitirá conocer la percepción de los hogares sobre su situación económica actual y futura. Es útil para anticipar cambios en las decisiones de gasto, ahorro y consumo dentro del mercado interno mexicano.

En tanto, las minutas de la más reciente decisión de la Fed ofrecerán detalles sobre la discusión interna del banco central sobre inflación, crecimiento y nivel de tasas. Será clave para evaluar el tono de la política monetaria estadounidense y posibles señales de movimientos, en medio de la guerra en Oriente Medio.

Jueves 9 de abril: Inflación

Inflación en México (marzo)

Índice Nacional de Precios Productor (marzo)

Minutas de la decisión del Banco de México

Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros (marzo)

PIB trimestral de EU (IVT 2025)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EU

Índice de precios del gasto en consumo personal PCE de EU (febrero)

El jueves se espera el reporte de inflación de marzo de México, que mostrará el comportamiento reciente de los precios al consumidor en el país. Junto con la inflación subyacente, permitirá valorar si persisten las presiones sobre los precios y sus implicaciones en la política monetaria, tras las muestras de repuntes.

Además, el Inegi publicará el dato del Índice Nacional de Precios Productor, que permitirá conocer la evolución de los precios que pagan las empresas. Este indicador complementa la lectura del INPC al anticipar presiones de costos en la cadena productiva y posibles efectos posteriores sobre la inflación general.

Por otra parte, las minutas de la más reciente decisión de política monetaria del Banxico serán fundamentales para comprender los argumentos detrás del sorpresivo recorte a la tasa clave. El documento permitirá conocer el balance de riesgos identificado de variables como inflación, crecimiento y tipo de cambio.

En tanto, el reporte revisado de vehículos ligeros de marzo mostrará el comportamiento de las ventas al público en el mercado automotor mexicano. Este registro es relevante porque permite seguir la demanda de bienes duraderos, anticipar tendencias del consumo y evaluar la trayectoria del sector industrial nacional.

El dato del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos en cuarto trimestre será una de las referencias clave de esta semana. Permitirá conocer el crecimiento de la mayor economía del mundo y principal socio comercial de nuestro país. Su lectura es ampliamente seguida por los mercados financieros.

Como cada jueves, se espera el dato de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Este reporte funciona como una señal oportuna sobre las condiciones del mercado laboral. Permite detectar cambios de corto plazo en el empleo y en la fortaleza de la economía estadounidense.

Otra referencia importante será el índice de precios del gasto en consumo personal de febrero, con registros mensual y anual. Es el indicador de precios más seguido por la Reserva Federal, por lo que ayudará a evaluar la persistencia de las presiones inflacionarias y será clave para las apuestas sobre las tasas.

Viernes 10 de abril: Actividad industrial

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (febrero)

Encuesta de Viajeros Internacionales (febrero)

Balanza comercial de mercancías de México (febrero)

Inflación al consumidor de EU (marzo)

El viernes se publicará el Indicador Mensual de la Actividad Industrial de febrero, que ayuda a evaluar el desempeño de la producción en sectores como manufacturas, construcción y minería en el país. Su comportamiento aporta señales sobre el ritmo de la economía y la fortaleza del sector productivo mexicano.

También se espera la Encuesta de Viajeros Internacionales de febrero del Inegi, que ofrece información sobre la entrada y salida de visitantes del país, así como sobre la captación de divisas asociadas al turismo. Sus cifras ayudan a valorar la evolución de los flujos turísticos y su aporte económico.

La balanza comercial de mercancías, por su parte, mostrará el comportamiento de las exportaciones en el segundo mes del año, además de las importaciones y el saldo del intercambio. El reporte es relevante al evaluar la demanda, el dinamismo del país y la contribución del sector externo al crecimiento económico.Por último, se espera inflación al consumidor de marzo en Estados Unidos, con variaciones mensual y anual, así como la lectura mensual subyacente. Estos datos serán determinantes para valorar la trayectoria de los precios y para ajustar las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal.