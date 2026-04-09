Efectos de la guerra, otro riesgo para la inflación, aunque dependerán de su duración: Minuta Banxico

Al incremento en la inflación no subyacente registrado en los últimos meses, principalmente por el alza de algunos productos agrícolas, se suman los efectos directos e indirectos del conflicto en Medio Oriente como riesgos al alza para la inflación en el país, estimó el Banco de México (Banxico).

En la Minuta sobre la reunión de la junta de gobierno del banco central, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el pasado 26 de marzo, en la que se redujo la tasa de referencia otros 25 puntos base para dejarla en 6.75%, se dio a conocer que la mayoría de los integrantes, destacó como riesgos al alza para la inflación en México, los efectos del conflicto bélico.

No obstante, de acuerdo con el documento publicado la mañana de este jueves, la mayoría indicó que dichos efectos dependerán de la duración e intensidad del conflicto, y mencionó como efecto directo el incremento en los precios internacionales de los energéticos, aunque anticipó que su impacto sobre la inflación estaría acotado.

“Todos indicaron que, en parte, ello sería consecuencia de la política de precios máximos implementada por el Gobierno Federal, la cual reduce el traspaso de los choques en las referencias internacionales de los combustibles a los precios domésticos”, resaltó el documento.

En lo que respecta a los efectos indirectos del conflicto en Medio Oriente, la mayoría de los integrantes de la junta de gobierno del Banxico, mencionó el riesgo del aumento en los precios internacionales de las materias primas y su consecuente impacto en los costos de producción.

“La mayoría señaló el riesgo de incrementos en los precios de los alimentos”.

Sin embargo, la mayoría estimó que las condiciones de amplia holgura en las que se encuentra la economía nacional, contribuirían a mitigar el impacto de los choques directos e indirectos derivados de las hostilidades en Medio Oriente sobre la inflación en México.

Y es que la mayoría de los integrantes comentó que la incertidumbre a nivel global se ha incrementado, debido principalmente a la intensificación de las tensiones geopolíticas, resaltando que el conflicto en Medio Oriente podría incidir negativamente sobre la actividad económica mundial.

“El conflicto en Medio Oriente ha introducido riesgos adicionales para la inflación”.

Destacan aumentó en la inflación en el primer trimestre

La Minuta refirió que todos los integrantes de la Junta de Gobierno, notaron que entre la primera quincena de enero y la primera de marzo de este año, la inflación general aumentó de 3.77% a 4.63 por ciento.

“La mayoría señaló que ello fue resultado de un incremento en la inflación no subyacente, al tiempo que la subyacente permaneció prácticamente sin cambio”.

De acuerdo con el documento, la mayoría destacó que en dicho periodo, la inflación subyacente permaneció prácticamente sin cambio, al pasar de 4.47% a 4.46%; en contraste, la no subyacente se incrementó de 1.43% a 5.18%, como consecuencia de un fuerte incremento en el componente de frutas y verduras.

“Todos manifestaron que dicho aumento se explicó principalmente por el incremento significativo en los precios de un número reducido de productos agrícolas, entre los que destacó el jitomate. La mayoría también mencionó el aumento en los precios del tomate verde, la papa y otros tubérculos”.

En este sentido, la mayoría comentó que las expectativas de inflación de corto plazo se ajustaron al alza, al tiempo que prevé que hacia adelante, la debilidad en la actividad económica y las condiciones de holgura en el horizonte de pronóstico, incidirán a la baja sobre la inflación.

Cambios en IEPS y medidas arancelarias, con impacto acotado

Respecto de los cambios en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que entraron en vigor a inicios de año, la mayoría sostuvo que su impacto ha sido acotado, de una sola vez y focalizado en los precios de los bienes directamente afectados.

“Tal y como se había previsto, no hay evidencia de efectos de segundo orden sobre la inflación”.

Y en relación con los posibles efectos derivados de las medidas arancelarias introducidas a inicios de año, la mayoría consideró que no han surgido señales de posibles afectaciones sobre la inflación, en particular sobre la de mercancías no alimenticias.

Valorará pertinencia y momento de realizar recorte adicional

Así, la Minuta refirió que la Junta de Gobierno juzgó apropiado, en esta ocasión, continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia, para dejarla, por mayoría, en 6.75 por ciento.

Hacia adelante, apuntó, conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional, tomando en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación, y manteniéndose atenta a la evolución de las condiciones externas.

Los votos disidentes

De acuerdo con la Minuta, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez y los subgobernadores, José Gabriel Cuadra y Omar Mejía, votaron a favor de reducir en otros 25 puntos base la tasa de referencia.

En tanto quienes votaron por mantenerla en 7.00% fueron la subgobernadora Galia Borja, y el subgobernador Jonathan Heath.

“La inflación en México atraviesa un ajuste de precios relativos que ha presionado las lecturas recientes. A ello, se ha sumado el escalamiento del conflicto en Medio Oriente, que ha elevado los precios del petróleo y la volatilidad en los mercados financieros, introduciendo nuevos riesgos para la inflación y la actividad económica. En mi opinión, aún se cuenta con información limitada para evaluar con precisión las implicaciones de este choque, así como su magnitud y duración”, expuso la subgobernadora Galia Borja.