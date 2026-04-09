Inflación en México se disparó en marzo; precios crecieron 4.59% anual

La inflación en México se disparó durante el mes de marzo, con lo que hiló dos meses fuera del objetivo del Banco de México (Banxico) y se ubicó en su nivel más alto desde octubre del 2024, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el tercer mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un avance mensual de 0.86%, con lo que en comparación anual los precios aumentaron, en promedio, 4.59% a nivel nacional.

De esta manera, la inflación siguió por segundo mes consecutivo fuera del rango objetivo del Banxico de 3% +/-1 punto porcentual, con lo cual analistas auguran cautela por parte del banco central, cuya próxima reunión será el 7 de mayo.

El mercado ya descontaba que la inflación se acelerara en marzo. El sondeo de Reuters arrojó que se esperaba que los precios al consumidor incrementaran 4.63%, es decir, el dato divulgado hoy es ligeramente mejor a lo esperado.

El mes pasado, aún con el dato de inflación fuera del rango, el Banxico sorprendió al mercado y recortó su tasa de interés de 7.00 a 6.75%, en una decisión dividida y cuyas minutas se sabrán por la tarde de este jueves.

Servicios continúan presionando

Al interior del reporte del Inegi se observó que, por rubros, el que más continuó presionando a la inflación general fue el de servicios, dentro de la inflación subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, y la cual se ubicó en un nivel de 4.45 por ciento.

Dentro de esta, los servicios se encarecieron en 4.51%, mientras que los precios de las mercancías aumentaron en 4.38 por ciento.

Por otro lado, la inflación no subyacente se aceleró al pasar de 2.44 a 5.05% anual en marzo. Dentro de esta, los productos agropecuarios registraron un alza de precios de 8.77%, impulsado por el rubro de frutas y verduras, las cuales se encarecieron en 21.77% anual.

Por su parte, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno incrementaron en 2.21% anual en marzo.

Jitomate continúa encareciéndose

Visto desde la incidencia mensual en la inflación, el jitomate fue el producto que tuvo más impacto en la cartera de las y los mexicanos en marzo, con un aumento mensual fuerte de dos dígitos.

Así, los productos con precio al alza que pegaron a la cartera fueron:

Jitomate 42.01% Transporte aéreo 26.28% Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.92% Pollo 2.82% Vivienda propia 0.33% Papa y otros tubérculos 14.92% Electricidad 2.17% Tomate verde 16.46% Limón 18.26% Pepino 42.71%

En contraste, los siguientes productos le dieron un respiro a las economías de los hogares mexicanos: