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Inflación en México se disparó en marzo; precios crecieron 4.59% anual
La inflación en México se disparó durante el mes de marzo, con lo que hiló dos meses fuera del objetivo del Banxico y se ubicó en su nivel más alto desde octubre del 2024.
La inflación en México se disparó durante el mes de marzo, con lo que hiló dos meses fuera del objetivo del Banco de México (Banxico) y se ubicó en su nivel más alto desde octubre del 2024, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el tercer mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un avance mensual de 0.86%, con lo que en comparación anual los precios aumentaron, en promedio, 4.59% a nivel nacional.
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De esta manera, la inflación siguió por segundo mes consecutivo fuera del rango objetivo del Banxico de 3% +/-1 punto porcentual, con lo cual analistas auguran cautela por parte del banco central, cuya próxima reunión será el 7 de mayo.
El mercado ya descontaba que la inflación se acelerara en marzo. El sondeo de Reuters arrojó que se esperaba que los precios al consumidor incrementaran 4.63%, es decir, el dato divulgado hoy es ligeramente mejor a lo esperado.
El mes pasado, aún con el dato de inflación fuera del rango, el Banxico sorprendió al mercado y recortó su tasa de interés de 7.00 a 6.75%, en una decisión dividida y cuyas minutas se sabrán por la tarde de este jueves.
Servicios continúan presionando
Al interior del reporte del Inegi se observó que, por rubros, el que más continuó presionando a la inflación general fue el de servicios, dentro de la inflación subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, y la cual se ubicó en un nivel de 4.45 por ciento.
Dentro de esta, los servicios se encarecieron en 4.51%, mientras que los precios de las mercancías aumentaron en 4.38 por ciento.
Por otro lado, la inflación no subyacente se aceleró al pasar de 2.44 a 5.05% anual en marzo. Dentro de esta, los productos agropecuarios registraron un alza de precios de 8.77%, impulsado por el rubro de frutas y verduras, las cuales se encarecieron en 21.77% anual.
Por su parte, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno incrementaron en 2.21% anual en marzo.
Jitomate continúa encareciéndose
Visto desde la incidencia mensual en la inflación, el jitomate fue el producto que tuvo más impacto en la cartera de las y los mexicanos en marzo, con un aumento mensual fuerte de dos dígitos.
Así, los productos con precio al alza que pegaron a la cartera fueron:
- Jitomate 42.01%
- Transporte aéreo 26.28%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.92%
- Pollo 2.82%
- Vivienda propia 0.33%
- Papa y otros tubérculos 14.92%
- Electricidad 2.17%
- Tomate verde 16.46%
- Limón 18.26%
- Pepino 42.71%
En contraste, los siguientes productos le dieron un respiro a las economías de los hogares mexicanos:
- Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga –3.59%
- Huevo –2.69%
- Carne de cerdo –1.28%
- Otras frutas –3.77%
- Nopales –8.86%
- Servicios de internet –1.24%
- Otras verduras y legumbres –1.98%
- Frijol –1.34%
- Suavizantes y limpiadores –0.59%
- Papaya –4.40%