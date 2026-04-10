Fitch afirma calificación de México en "BBB-"; mantiene su perspectiva estable
La calificadora anunció este viernes que mantuvo la calificación de la nota soberana de México en "BBB-".
La calificadora Fitch anunció este viernes que mantuvo la calificación de la nota soberana de México en "BBB-", con perspectiva estable.
"La calificación de México se sustenta en un marco de política macroeconómica prudente, unas finanzas externas sólidas y una economía amplia y diversificada. Sin embargo, se ve limitada por un crecimiento moderado a largo plazo, indicadores de gobernanza débiles, desafíos fiscales relacionados con una base de ingresos baja y rigideces presupuestarias, así como pasivos contingentes de Pemex", explicó Fitch.
