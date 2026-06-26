Las claves económicas de la semana (22 al 26 de junio): De tasas de Banxico e inflación de México y EU

Esta última semana completa de junio estuvo marcada por datos económicos relevantes para México relacionados con la inflación, la actividad económica del país durante abril, el mercado laboral y la balanza comercial, así como el comportamiento del comercio.

Mientras tanto, en Estados Unidos, se dio a conocer el índice de precios del gasto en consumo personal correspondiente a mayo y la revisión final del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos correspondiente al primer trimestre de este año.

Te compartimos un breve recuento de los indicadores económicos de nuestro país y el mundo más importantes que se publicaron del lunes 22 al viernes 26 de junio para que disfrutes del fin de semana bien informado.

Banco de México mantiene su tasa de interés en 6.5%

La Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico), mantuvo su tasa clave de interés en un 6.5%, en línea con lo esperado, y dijo que hacia adelante será apropiado conservarla en ese nivel, al considerar que la postura monetaria sigue siendo adecuada para enfrentar los riesgos del entorno macroeconómico.

La autoridad monetaria, en una decisión unánime, dejó en un 3.5% su pronóstico para la inflación general al cierre de 2026, mientras ajustó marginalmente su previsión para la inflación subyacente, de un 3.4% a un 3.5%. Además, ratificó que espera que la inflación alcance la meta del 3% en el segundo trimestre de 2027.

Banxico detalló que considera que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza. "Los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y la posible prolongación de los conflictos geopolíticos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones", afirmó.

Economía empezó el segundo trimestre del año con el pie derecho

En abril, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que da un seguimiento mensual a la economía mexicana, reportó un crecimiento mensual de 1.2 por ciento.

Así, la economía mexicana empezó el segundo trimestre del año con el pie derecho, luego de un primer trimestre débil, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se trata del mayor crecimiento que se tiene registrado desde marzo del 2021, cuando la economía mexicana se expandió a una tasa de 1.6 por ciento.

La inflación se desaceleró en México hasta 3.55% en la primera mitad de junio

El Inegi dio a conocer esta semana que la inflación volvió a ceder terreno en México durante la primera quincena de junio y por sexta ocasión consecutiva se desaceleró para mantenerse dentro del objetivo del Banco de México (Banxico).

En la primera mitad de junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una disminución de 0.11% quincenal, con lo que en su comparación anual la inflación se ubicó en 3.55 por ciento.

La inflación a los consumidores se desaceleró desde el dato de 3.77% de la segunda quincena de mayo, y reportó su sexta desaceleración al hilo luego de ubicarse, a inicios de año, por arriba del objetivo de Banxico de 3% +/-1 punto porcentual.

Mercado laboral elimina 194,000 empleos en mayo

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicados este jueves mostraron que durante mayo el mercado laboral eliminó 194,585 empleos, el 43% de las plazas creadas en abril.

Este comportamiento estuvo ligado con un crecimiento de la informalidad y un deterioro del trabajo formal.

De acuerdo con el Inegi, la creación de empleo acumulada en lo que va del 2026 es de 26,406 puestos, esto es un 2% de lo que el país necesita generar cada año sólo para satisfacer el crecimiento de la fuerza laboral.

El sector formal tuvo la mayor disminución de puestos de trabajo en mayo, el 58% de las plazas perdidas fueron formales.

Exportaciones de México crecieron 25.4% en mayo

El Inegi informó este viernes que las exportaciones de productos de México aumentaron 25.4% en mayo, a 69,544.5 millones de dólares, y acumularon así cuatro meses con tasas de crecimiento interanuales de doble dígito.

También las importaciones de mercancías acumularon cuatro meses con alzas de doble dígito, al escalar 24.0% en mayo, hasta los 67,285.3 millones de dólares.

Todas las principales divisiones de estos indicadores tuvieron avances interanuales, con excepción de las ventas externas automotrices, las cuales descendieron 2.2 por ciento.

Ventas minoristas de México retomaron ritmo en abril

Los ingresos por ventas minoristas efectuadas en territorio mexicano durante abril crecieron 0.8% respecto de marzo, con lo que recobraron fuerza luego del avance de 0.2% registrado en dicho mes, de acuerdo con cifras reportadas por el Inegi.

En su comparación interanual, las ventas minoristas aceleraron y alcanzaron un crecimiento de 4.5%, esto es dos puntos porcentuales más respecto de la expansión de 2.5% de marzo.

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Mensual de Empresa Comerciales (EMEC), el avance interanual de abril fue el más alto desde enero pasado, cuando se observó un crecimiento de 4.7 por ciento.

Inflación PCE en EU superó el 4.0% en mayo y registró el mayor nivel en tres años

La inflación en Estados Unidos siguió acelerándose en mayo, superando el nivel de 4.0% por primera vez en tres años debido a que el conflicto en Oriente Medio impulsó los precios de la energía, lo que podría acercar a la Reserva Federal a una subida de las tasas de interés este año.

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) se disparó un 4.1% en los doce meses hasta mayo, lo que supone el mayor incremento y la primera lectura por encima del 4.0% desde abril de 2023, informó el jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. La inflación del PCE subió un 3.8% en abril, dato que no fue revisado.

El índice de precios del PCE subió un 0.4% mensual en mayo, tras aumentar un 0.4% en abril.

La guerra liderada por Estados Unidos contra Irán ha impulsado al alza los precios del petróleo, lo que ha provocado un aumento de los precios de la gasolina. Aunque los precios del petróleo y de la gasolina han retrocedido en las últimas semanas en medio de un frágil alto el fuego, los economistas esperan que la inflación se mantenga elevada durante un tiempo.

PIB de EU en el primer trimestre del 2026 es revisado al alza a 2.1%

La economía estadounidense creció más rápido de lo que se había estimado inicialmente en el primer trimestre, pero el gasto de los consumidores prácticamente se estancó.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anualizada revisada al alza del 2.1% durante el último trimestre, informó el jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su tercera estimación del PIB del primer trimestre.

Anteriormente, la oficina había estimado que el crecimiento había avanzado a un ritmo del 1.6%. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el crecimiento del PIB se mantuviera sin revisiones en una tasa del 1.6 por ciento.

La economía creció a un ritmo del 0.5% en el trimestre comprendido entre octubre y diciembre. La revisión al alza de 0.5 puntos porcentuales del crecimiento del último trimestre se debió a una revisión a la baja de las importaciones, principalmente de bienes de consumo y de capital.

Confianza de los consumidores sube en junio en EU

La confianza de los consumidores estadounidenses se recuperó en junio tras haber caído a mínimos históricos, pero los hogares siguen preocupados por el alto costo de la vida, según un sondeo publicado el viernes.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Míchigan informó de que su Índice de Confianza del Consumidor subió a un definitivo de 49.5 este mes, frente al 44.8 de mayo. Hubo una leve mejora también respecto del 48.9 de principios de este mes.

"El costo de la vida sigue siendo la principal preocupación de los consumidores", dijo Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores. "Por tercer mes consecutivo, más de la mitad de los consumidores mencionaron espontáneamente que los altos precios están lastrando sus finanzas personales".

Producción fabril en EU creció en junio por adelanto de pedidos

La actividad manufacturera de Estados Unidos volvió a crecer en junio, ya que las empresas realizaron nuevos pedidos de forma preventiva ante la previsión de escasez y subidas de precios, sin embargo, el empleo en el sector alcanzó un mínimo de seis años, debido al aumento de los costos operativos relacionados con el conflicto de Oriente Medio.

S&P Global indicó que su PMI preliminar del sector manufacturero subió este mes a 55.7 —el valor más alto desde mayo de 2022—, frente al 55.1 registrado en mayo. Una lectura superior a 50 indica crecimiento en el sector manufacturero, que representa el 9.4% de la economía.

Este aumento, junto con la subida del PMI preliminar de servicios a 51.3 —desde el 50.7 registrado en mayo—, ha impulsado el índice preliminar compuesto de producción del PMI de Estados Unidos de S&P Global —que aglutina los sectores manufacturero y de servicios— a 52.2, frente al 51.5 del mes pasado. El incremento del PMI de servicios se atribuyó en parte a la Copa del Mundo de la FIFA, que se celebra conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México.

(Con información de Belén Saldívar, Yolanda Morales, Roberto Morales, Gerardo Hernández y Octavio Amador.)