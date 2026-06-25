PIB de EU en el primer trimestre del 2026 es revisado al alza a 2.1% 

La economía estadounidense creció más rápido de lo que se había estimado inicialmente en el primer trimestre, pero el gasto de los consumidores prácticamente se estancó.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anualizada revisada al alza del 2.1% durante el último trimestre, informó el jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su tercera estimación del PIB del primer trimestre.

Anteriormente, la oficina había estimado que el crecimiento había avanzado a un ritmo del 1.6%. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el crecimiento del PIB se mantuviera sin revisiones en una tasa del 1.6 por ciento.

La economía creció a un ritmo del 0.5% en el trimestre comprendido entre octubre y diciembre. La revisión al alza de 0.5 puntos porcentuales del crecimiento del último trimestre se debió a una revisión a la baja de las importaciones, principalmente de bienes de consumo y de capital.

El impulso al crecimiento derivado de la disminución de las importaciones se vio parcialmente contrarrestado por una fuerte revisión a la baja del gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la economía.

El crecimiento del gasto de los consumidores se redujo drásticamente al 0.5% desde el 1.4% comunicado anteriormente, lo que refleja revisiones a la baja de los gastos en servicios, incluidos los servicios financieros y los seguros, así como los viajes internacionales. Parte de las revisiones a la baja en los servicios financieros estuvo relacionada con la caída de la bolsa del trimestre anterior.

El gasto parece haberse recuperado a principios del segundo trimestre, gracias a las cuantiosas devoluciones de impuestos, que han mitigado parcialmente el repunte de los precios de la gasolina derivado de la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán. La devolución promedia de impuestos para la semana que finalizó el 8 de mayo fue de 3,276 dólares, frente a los 2,939 dólares de la semana que finalizó el 9 de mayo de 2025, según los últimos datos disponibles del IRS.

La actividad económica general está impulsada principalmente por el gasto relacionado con la inteligencia artificial, y la inversión empresarial en equipamiento está aumentando a un ritmo del 15.8%, una revisión a la baja respecto al ritmo del 17.2% estimado anteriormente. El gasto en productos de propiedad intelectual aumentó a un ritmo del 13.8%, una revisión al alza respecto al ritmo del 11,6% estimado anteriormente.

Las ventas finales a compradores privados nacionales —que excluyen al sector público, el comercio y las existencias— aumentaron a un ritmo del 1.7%. Esto supuso una revisión a la baja respecto al ritmo de crecimiento del 2.4% estimado anteriormente.

Los beneficios de la producción corriente aumentaron a un ritmo de 74,400 millones de dólares el último trimestre, cifra revisada al alza desde los 40,400 millones de dólares comunicados anteriormente. En el cuarto trimestre se dispararon a un ritmo de 246,900 millones de dólares.

Si se mide desde el lado de los ingresos, la economía creció a una tasa del 1.2% en el trimestre de enero a marzo. Anteriormente se había estimado que el Ingreso Interno Bruto (IIB) había aumentado a una tasa del 0.9%. En el cuarto trimestre creció a un ritmo del 1.6 por ciento.

La media del PIB y el IIB, también denominada "producción interior bruta" y considerada un mejor indicador de la actividad económica, creció a un ritmo del 1.7%. Se trata de una revisión al alza respecto al ritmo de crecimiento del 1.3% estimado anteriormente. El Ingreso Interno Bruto creció a un ritmo del 1.1% en el trimestre de octubre a diciembre.