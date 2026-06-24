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El valor de producción de constructora rompió en abril racha de 23 caídas a tasa anual; creció 0.4%
El crecimiento fue detonado por el alza de 8.7% en obras relacionadas con agua, riego y saneamiento, que en marzo registraron una contracción de 12.3%.
El valor de producción de las empresas constructoras creció durante abril 0.4% a tasa anual, con lo que rompió una racha de 23 caídas consecutivas, y en comparación mensual tuvo igual aumento (en marzo el alza fue de 0.1%).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector comienza a visualizar un proceso de recuperación con el impulso de obra pública.
Durante abril, el crecimiento mensual fue detonado por el alza de 8.7% en obras relacionadas con agua, riego y saneamiento, que en marzo registraron una contracción de 12.3%, y el aumento de 9.8% en trabajos de electricidad y comunicaciones (el mes previo creció 1.6%).
Las obras de petróleo y petroquímica también remontaron una baja previa de 0.9% y en abril subieron 2.4 por ciento.
Por el contrario, las obras relacionadas con edificación y transporte, que juntas representan poco más de la mitad del total, mostraron resultados negativos.
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Las primeras, vinculadas con el sector privado, cayeron 1.6%, luego de crecer 0.6% un mes antes, y las segundas disminuyeron 1.3%, tras un alza de 2.6 por ciento.
Respecto al personal ocupado total en el periodo, el Inegi refirió un aumento de 0.2% a tasa mensual y una baja de 2.5% en la anual.
Las horas trabajadas siguen en terreno negativos: 0.1 y 2.0%, mientras que las remuneraciones medias reales subieron 0.8 y 3.0%, respectivamente.