Economía empezó el segundo trimestre del año con el pie derecho; creció 1.2% mensual en abril

La economía mexicana empezó el segundo trimestre del año con el pie derecho, luego de un primer trimestre débil, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En abril, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que da un seguimiento mensual a la economía mexicana, reportó un crecimiento mensual de 1.2 por ciento.

Este es el mayor crecimiento que se tiene desde marzo del 2021, cuando la economía se expandió a una tasa de 1.6 por ciento.

"El dato de abril confirma un repunte importante de la actividad económica al inicio del segundo trimestre, impulsado principalmente por la construcción y algunos segmentos del sector servicios. Sin embargo, la fortaleza del dato debe analizarse con cautela, ya que las manufacturas permanecieron débiles. Además, el reciente indicador oportuno (IOAE) anticipa que la economía se habría estancado en mayo (0.0% mensual), por lo que el desempeño de abril podría representar un rebote temporal más que el inicio de una aceleración sostenida", señaló Kapital Grupo Financiero.

En tanto, en comparación anual la economía mexicana creció 2.2 por ciento.

Joan Domene, economista en jefe para Latinoamérica de Oxford Economics, señaló que efectos de base favorable y el impulso de la Copa Mundial de Futbol podrían afectar de manera positiva el crecimiento económico del segundo trimestre, y llegar a 1.5% trimestral luego de la caída de 0.6% del primer trimestre.

"No obstante, es probable que la persistente incertidumbre en torno a la revisión del T-MEC y las políticas internas contraproducentes lastren la actividad durante el segundo trimestre", advirtió.

De acuerdo con la Encuesta Citi, este año analistas esperan que la economía mexicana crezca 1.2%, un dato por debajo del estimado del gobierno de Claudia Sheinbaum que va entre 1.8 y 2.8 por ciento.

Impulso de la actividad industrial

La información desglosada del Inegi mostró que el sector industrial fue la actividad económica que más creció en el periodo, seguido por el sector de servicios que lograron compensar la caída de las actividades primarias.

De esta manera, las actividades secundarias, donde se incluye a las industrias, tuvieron una expansión de 2.1% mensual en abril tras la caída reportada en marzo pasado.

La industria de la construcción lideró el crecimiento en este sector, con un crecimiento mensual de 7.6 por ciento.

En el caso de las actividades terciarias, que engloba a los servicios, se observó un crecimiento de 0.7% en comparación con marzo pasado.

Dentro de este sector, los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación fueron los que más crecieron, con una tasa mensual de 3.8 por ciento.

En contraste, las actividades primarias, que se refiere a la ganadería, pesca, agricultura, ganadería y similares, reportaron una contracción de 0.4% tras el repunte que habían reportado en marzo.