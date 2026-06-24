Efecto Mundial 2026: Vuelos y hoteles impactan la inflación en junio; el jitomate da un respiro

El impacto del Mundial de Futbol se sintió en los bolsillos de los mexicanos, especialmente en los servicios relacionados con el turismo. Durante la primera quincena de junio de 2026, sectores como el transporte aéreo y el hospedaje ejercieron presión al alza en los precios nacionales.

A pesar de este comportamiento, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación general anual se ubicó en 3.55 por ciento, ligando su sexta baja consecutiva. Esta desaceleración fue posible gracias a la estabilización de algunos productos básicos de la canasta alimentaria, destacando la notable reducción en el precio del jitomate.

¿Qué productos y servicios subieron más de precio en junio?

El reporte del Inegi destaca que la reactivación turística y las dinámicas estacionales impulsaron ciertos rubros. En términos generales por categorías, los servicios mostraron un incremento quincenal del 0.27%, donde la categoría de "otros servicios" (que incluye restaurantes, telefonía móvil y servicios turísticos) repuntó 0.41%. Por su parte, las tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.31%.

A continuación, se detallan los productos y servicios con los mayores incrementos porcentuales en la primera mitad de junio de 2026:

Aguacate: +18.51% Transporte aéreo: +13.75% Hoteles: +8.73% Papa y otros tubérculos: +5.76% Servicios turísticos en paquete: +4.07% Otras verduras y legumbres: +2.86% Taxi: +0.93% Otros alimentos cocinados: +0.83% Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +0.21% Vivienda propia: +0.15%

¿Por qué el transporte aéreo impactó más que el aguacate?

Aunque el aguacate tuvo una variación porcentual más alta (18.51%), el transporte aéreo (13.75%) tuvo una mayor incidencia en el índice general. Esto se debe a la fórmula de cálculo del Inegi, la cual pondera el peso de cada gasto dentro del consumo promedio de los hogares mexicanos.

¿Cuáles fueron los productos que más bajaron?

La buena noticia para los consumidores llegó por el lado del índice de precios no subyacente, el cual descendió un 1.14%. Este alivio fue impulsado principalmente por una caída del 5.24% en los precios de frutas y verduras, así como una reducción del 0.62% en los productos pecuarios.

Otras categorías con ligeros descensos fueron:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: -1.19%

Ropa y calzado: -0.12%

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes: -0.04%

Los productos genéricos que registraron las bajas de precio más significativas a nivel quincenal fueron:

Chile poblano: -28.33% Jitomate: -23.98% Chile serrano: -15.21% Uva: -14.59% Otros chiles frescos: -6.55% Huevo: -4.51% Plátanos: -2.27% Otras frutas: -1.80% Automóviles: -0.72% Zapatos tenis: -0.66%

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