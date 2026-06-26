Peso mexicano retrocede ante el dólar y registra caída semanal atento a tasas de EU y México

El peso mexicano retrocedió ante al dólar en la última sesión de esta semana. La divisa revirtió sus ganancias iniciales y amplió su caída semanal mientras los inversionistas evaluaban la trayectoria prevista de las tasas de interés en México y Estados Unidos.

Los inversionistas también digerían noticias sobre la situación en Medio Oriente después de que Estados Unidos culpó a Irán de un ataque contra un buque cerca de Omán.

El tipo de cambio terminó la sesión de este viernes en el nivel de 17.5050 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.4842 unidades registrado ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda nacional una pérdida de 2.08 centavos o de 0.12% por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, caía 0.11% hasta 101.32 puntos.

Las principales monedas de América Latina registraron pérdidas al cierre, en medio de un retroceso global del dólar, lastrado por los últimos datos económicos en Estados Unidos, que llevaron a los mercados a recortar levemente las expectativas de una subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Al inicio de la sesión, el peso había presentado avances ante el dólar después de que datos de Estados Unidos mostraron una recuperación de la confianza de los consumidores en junio, tras haber caído a mínimos históricos, una señal de resiliencia de la mayor economía del mundo. Sin embargo revirtió esta tendencia el resto de la jornada.

"El tipo de cambio dólar-peso presentó sesgo bajista impulsado por la corrección del billete estadounidense a medida que los inversionistas moderan su sentimiento de cautela relacionado con el rumbo de la política monetaria de la Fed", explicaron analistas de Monex.

Datos económicos divulgados el jueves en Estados Unidos sobre los precios de gastos de consumo personal y la estimación de crecimiento del PIB en el último trimestre moderaron ligeramente las apuestas a nuevas alzas de tasas por parte de la Fed.

"La reconfiguración de las expectativas de los operadores sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos ha moderado el atractivo del billete verde a pesar de que el sesgo sigue siendo de posibles incrementos de las tasas en las próximas reuniones de política monetaria", explicó Monex en un breve reporte al inicio de la jornada de este viernes.

"Hacia los próximos días, mi proyección para el peso mexicano es de una consolidación cautelosa, la divisa podría mantenerse estable dentro de rangos actuales si el apetito por riesgo global persiste", dijo Felipe Mendoza, analista de la firma EBC Financial Group.

Por lo pronto, el giro en la sesión reflejó una menor disposición al riesgo, aunque el peso encontró respaldo en las expectativas de que Banco de México mantendrá una postura monetaria restrictiva por más tiempo.

El Banxico dio a conocer ayer que mantuvo sin cambios su tasa clave y dijo que sería apropiado conservarla en su nivel actual, reforzando las expectativas de una pausa prolongada en la política monetaria.

Crecieron las exportaciones de México en mayo

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que las exportaciones de productos de México aumentaron 25.4% en mayo, a 69,544.5 millones de dólares, y acumularon así cuatro meses con tasas de crecimiento interanuales de doble dígito.

También las importaciones de mercancías acumularon cuatro meses con alzas de doble dígito, al escalar 24.0% en mayo, hasta los 67,285.3 millones de dólares.

Peso hila segunda semana a la baja

En la comparación semanal, el peso mexicano registró una caída acumulada ante el dólar por segunda semana consecutiva. Con un cierre de 17.3345 unidades por billete estadounidense el viernes 19 de junio, este movimiento significó un retroceso de 17.05 centavos para la moneda local, que resulta equivalente a 0.98 por ciento.

(Con información de Reuters).