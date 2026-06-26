Confianza de los consumidores sube en junio en EU; persiste preocupación por el costo de vida

La confianza de los consumidores estadounidenses se recuperó en junio tras haber caído a mínimos históricos, pero los hogares siguen preocupados por el alto costo de la vida, según un sondeo publicado el viernes.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Míchigan informó de que su Índice de Confianza del Consumidor subió a un definitivo de 49.5 este mes, frente al 44.8 de mayo. Hubo una leve mejora también respecto del 48.9 de principios de este mes.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice subiría hasta situarse en una lectura final de 50.

"El costo de la vida sigue siendo la principal preocupación de los consumidores", dijo Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores. "Por tercer mes consecutivo, más de la mitad de los consumidores mencionaron espontáneamente que los altos precios están lastrando sus finanzas personales".

El indicador de la encuesta sobre las expectativas de los consumidores respecto a la inflación para el próximo año descendió este mes hasta a un 4.6% —una cifra que sigue siendo alta—, desde el 4.8% de mayo. Las expectativas de inflación a un año se mantuvieron sin cambios respecto de principios de mes.

Las expectativas de los consumidores para la inflación para los próximos cinco años bajaron al 3.3%, desde el 3.9% del mes pasado. Las expectativas de inflación a largo plazo se situaban en el 3.4% a principios de este mes.