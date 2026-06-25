Desempleo aumenta a 2.8%, su nivel más alto en 8 meses

La tasa de desempleo tuvo un crecimiento mensual de 0.3 puntos porcentuales y se ubicó en 2.8% en mayo, el nivel más alto de los últimos 8 meses, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Esto fue resultado de una incorporación de 190,071 personas a la población desocupada.

En el arranque del 2026, la tasa de desempleo reportó un nivel de 2.7% y mantuvo una tendencia a la baja en los meses posteriores, hasta ahora.

En tanto, el desempleo extendido tuvo un mayor crecimiento en mayo, el indicador aumentó en casi 10 puntos porcentuales y se posicionó en una tasa de 10.2 por ciento. Esta medición engloba tanto a las personas desocupadas como a las disponibles de la Población No Económicamente Activa (PNEA) como proporción de la fuerza laboral potencial.

El incremento del desempleo extendido estuvo ligado al repunte de la población disponible de la PNEA, la cual abarcó a 5.2 millones de personas, el dato absoluto más alto en lo que va del 2026.

El comportamiento del desempleo estuvo ligado a una reducción del empleo. En el quinto mes del año 194,585 personas salieron de la población ocupada, esto representa el 43% de las plazas creadas en abril.

El sector formal tuvo la mayor disminución de puestos de trabajo, el 58% de las plazas perdidas en mayo fueron formales. Aunque el empleo informal se redujo en 80,191 personas, la tasa de informalidad se mantuvo en un nivel similar (55.2%) al del mes previo.

El trabajo subordinado fue el más afectado, con una contracción de 215,629 puestos, seguido de los empleadores (-161,353). Sólo el trabajo no remunerado, con un crecimiento de 127,668 personas, y el trabajo por cuenta propia, que sumó a 54,729 ocupados, presentaron saldo positivo.

Por otra parte, la tasa de subocupación, un indicador clave del mercado laboral, tuvo una ligera disminución de 0.1 puntos porcentuales, registrando un nivel de 7.0% de la población ocupada. También denominado subempleo, abarca a las personas que tienen la necesidad de ofrecer más horas de trabajo que las que su actual ocupación les garantiza.