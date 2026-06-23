Ventas minoristas retomaron ritmo en abril: crecieron 0.8% mensual

En abril pasado, los ingresos por ventas minoristas efectuadas en territorio mexicano crecieron 0.8% respecto de marzo, con lo que recobraron fuerza luego del avance de 0.2% registrado en dicho mes, de acuerdo con cifras reportadas este martes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En su comparación interanual, las ventas minoristas aceleraron y alcanzaron un crecimiento de 4.5%, esto es dos puntos porcentuales más respecto de la expansión de 2.5% de marzo, muestran las cifras de la Encuesta Mensual de Empresa Comerciales (EMEC).

El avance interanual de abril fue el más alto desde enero pasado, cuando se observó un crecimiento de 4.7 por ciento.

En el detalle mensual de abril, se registraron avances en 13 de las 22 categorías de ventas y canales de comercialización que registra la EMEC. Los 10 mayores fueron:

Artículos de perfumería y joyería: 5.7% Bebidas, hielo y tabaco: 3.5% Mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables y otros artículos de uso personal: 3.1% Artículos de papelería, libros, revistas y periódicos: 2.4% Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios: 1.9% Automóviles y camionetas: 1.6% Mobiliario, equipo y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación: 1.5% Muebles para el hogar y otros enseres domésticos: 1.4% Combustibles, aceites y grasas lubricantes: 0.9% Abarrotes y alimentos: 0.9%

Las ventas minoristas han mostrado resiliencia en los últimos meses, en un contexto en el que se ha desacelerado la generación de empleo formal y se ha fortalecido el creado en el sector informal.

En abril la inflación se mantuvo relativamente alta, con un nivel de 4.45%, ligeramente inferior al registro de 4.59% de marzo, que fue la mayor desde octubre del 2024 (4.76 por ciento).

La llegada de remesas se mantuvo al alza en dólares, pero continuaron perdiendo poder adquisitivo en pesos debido a la apreciación del peso mexicano.

En abril crecieron 3.7% a 4,978 millones de dólares, pero en pesos cayeron 10% a 86,711 millones de pesos, ante una caída de 13.2% del tipo de cambio promedio del mes a 17.42 pesos por dólar.

De forma acumulada, las ventas minoristas crecieron 3.9% de enero a abril, frente a una expansión de 0.5% del mismo período del 2025.