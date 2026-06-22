Indicadores del 22 al 26 de junio: Inflación, empleo y anuncio del Banco de México

El calendario de indicadores para la cuarta semana de junio contempla a nivel local información sobre el comportamiento de los servicios, el comercio y la construcción, actividad económica, inflación, mercado laboral y balanza comercial. Además, los analistas estarán atentos a la decisión de política monetaria del Banco de México.

A continuación, y sin tener calendarizada la publicación de datos relevantes tanto para el lunes, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Martes 23 de junio: Actividad económica

Encuesta Mensual de Servicios (abril)

Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (abril)

Indicador Global de la Actividad Económica (abril)

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

PMI manufacturero de Estados Unidos (junio)

PMI de servicios de Estados Unidos (junio)

El Inegi divulgará el IGAE correspondiente a abril en sus cifras preliminares. Considerado una aproximación mensual al PIB, este indicador permite conocer de manera oportuna la evolución de la actividad económica y detectar posibles cambios en el ritmo de crecimiento económico.

Además, el Instituto publicará la Encuesta Mensual de Servicios correspondiente a abril en cifras preliminares. El indicador permite evaluar el desempeño de una de las actividades con mayor peso dentro de la economía mexicana, mediante información sobre ingresos, empleo y remuneraciones del sector servicios.

Además, se dará a conocer la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales de abril. Se trata de un reporte que ofrece información sobre el comportamiento de las ventas al por mayor y al por menor y constituye una referencia relevante para evaluar la fortaleza del consumo interno y de la actividad comercial del país.

En tanto, como cada martes, el Banxico publicará los resultados de la subasta de valores gubernamentales. El reporte permite evaluar la demanda de instrumentos de deuda local, como Cetes, Bonos M y Udibonos, además de ofrecer señales sobre las expectativas de los inversionistas respecto a la trayectoria de las tasas de interés.

En Estados Unidos se publicarán los índices PMI manufacturero y de servicios correspondientes a junio en cifras preliminares. Estos indicadores ofrecen una lectura temprana sobre la evolución de la actividad económica y son seguidos de cerca para evaluar la fortaleza del crecimiento y las perspectivas empresariales.

Miércoles 24 de junio: Inflación

Inflación en México (primera quincena de junio)

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (abril)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

A media semana destaca el dato clave de la semana en México, el de la inflación de la primera quincena de junio. Los inversionistas analizarán tanto el registro de inflación general como el subyacente para evaluar la persistencia de las presiones sobre los precios y sus posibles implicaciones para las próximas decisiones del Banco de México.

El Inegi también publicará la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras en cifras preliminares, correspondiente a abril. Proporciona información sobre producción, empleo y remuneraciones en el sector construcción, una actividad estrechamente vinculada a la inversión y al desempeño de diversos segmentos de la economía.

Por otra parte, la Administración de Información Energética de Estados Unidos publicará su reporte de inventarios de petróleo crudo. Sus cifras son seguidas por los mercados energéticos debido a que ofrece señales sobre el balance entre oferta y demanda de crudo y puede influir en la evolución de los precios del barril.

Jueves 25 de junio: Anuncio del Banxico

Decisión de política monetaria del Banco de México

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (mayo)

PIB de Estados Unidos (1T 26, revisión final)

Precios del gasto en consumo personal de EU (mayo)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EU

El jueves, el Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. Si bien se descuenta ampliamente que la tasa de interés de referencia se mantenga sin cambios, los inversionistas analizarán el tono del comunicado en busca de señales sobre las perspectivas de inflación y de la trayectoria futura de la política monetaria.

Asimismo, se esperan los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de mayo. El reporte permitirá evaluar la evolución del mercado laboral mexicano mediante indicadores como la tasa de desempleo, la participación económica y las condiciones generales de ocupación, que son claves para el bienestar en el país.

Además, en Estados Unidos se publicará la revisión final del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al primer trimestre. Aunque suele generar movimientos moderados al tratarse de una tercera estimación, el reporte ofrece una visión más precisa sobre el desempeño reciente de la mayor economía del mundo.

El dato clave en Estados Unidos será el del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) correspondiente a mayo. Se trata de la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, por lo que sus resultados pueden influir en las expectativas sobre la trayectoria de las tasas y es clave especialmente en un contexto de guerra.

Como cada semana, en la mayor economía se publicarán las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Se trata de un indicador que permite monitorear de manera oportuna la evolución del mercado laboral estadounidense para detectar posibles señales de desaceleración económica o cambios en las condiciones de empleo.

Viernes 26 de junio: Balanza comercial

Balanza Comercial de Mercancías de México (mayo)

La semana concluirá con la publicación de la balanza comercial de mercancías de México, con cifras preliminares, correspondiente a mayo. El reporte permitirá evaluar el comportamiento de las exportaciones e importaciones del país, la fortaleza de la demanda externa y la contribución del sector al crecimiento económico.