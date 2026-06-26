Exportaciones de México crecen 25.4% en mayo y acumulan 4 meses con tasas de doble dígito

Las exportaciones de productos de México aumentaron 25.4% en mayo, a 69,544.5 millones de dólares, y acumularon así cuatro meses con tasas de crecimiento interanuales de doble dígito, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

También las importaciones de mercancías acumularon cuatro meses con alzas de doble dígito, al escalar 24.0% en mayo, hasta los 67,285.3 millones de dólares.

Todas las principales divisiones de estos indicadores tuvieron avances interanuales, con excepción de las ventas externas automotrices, las cuales descendieron 2.2 por ciento.

Con ambos resultados generales, la balanza comercial de México registró un superávit de 2,259.2 millones de dólares, un incremento de 83.4% en comparación con mayo del año pasado.

El mayor dinamismo relativo de las exportaciones estuvo en las ventas extractivas no petroleras, con un aumento de 88.7%; mientras que el mayor aporte en valor se mantuvo en las exportaciones no automotrices, con un crecimiento de 38.0 por ciento.

En mayo de 2026, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 62,990 millones de dólares, lo que representó un incremento de 25.1% a tasa anual.

Los aumentos más significativos se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (98.1%), de productos de la minerometalurgia (47.2%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (13.8%), de productos plásticos y de caucho (4.3%) y de alimentos, bebidas y tabaco (4.2 por ciento).

Por su parte, las exportaciones de productos automotrices mostraron una caída anual de 2.2%, la cual resultó de un descenso de 3.5% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de un alza de 5.7% en las ventas dirigidas a otros mercados.

En el mes de referencia, el valor de las exportaciones petroleras fue de 2,423 millones de dólares. Este monto se conformó de 1,936 millones de ventas de petróleo crudo y de 488 millones de exportaciones de otros productos petroleros.

En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 101.32 dólares por barril, cifra mayor en 6.33 dólares a la del mes previo y en 43.44 dólares a la de mayo de 2025.

En cuanto al volumen de crudo exportado, este se ubicó en 616,000 barriles diarios, nivel superior al de 478,000 barriles diarios de abril, pero inferior al de 743,000 barriles diarios de mayo de 2025.

En el quinto mes de 2026, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras fue de 1,997 millones de dólares, monto que implicó un aumento anual de 2.2 por ciento.

Los avances más pronunciados se registraron en las exportaciones de uvas y pasas (65.4%), de jitomate (45.2%), de legumbres y hortalizas frescas (28.4%), de cítricos (27.5%) y de pepino (21.3 por ciento).

En contraste, los retrocesos anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de café crudo en grano (39.6%) y de aguacate (22.5 por ciento).

Las exportaciones extractivas se ubicaron en 2,134 millones de dólares, con un alza anual de 88.7 por ciento.

Periodo enero-mayo, con crecimiento de 22.6%

En el periodo enero-mayo de 2026, el valor de las exportaciones totales sumó 317,172 millones de dólares, que significó un crecimiento anual de 22.6 por ciento. Dicha tasa fue reflejo de un aumento de 23.9% en las exportaciones no petroleras y de una caída de 9.8% en las petroleras.

A la inversa, en el mes de referencia, las importaciones mexicanas de bienes de consumo llegaron a 8,305 millones de dólares, cifra que significó un ascenso anual de 6.5 por ciento.

Esta tasa resultó de un avance de 3.1% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de 21.4 % en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

Al mismo tiempo, se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 54,314 millones de dólares, nivel superior en 29.8% al reportado en mayo de 2025.

A su vez, esta cifra derivó de un alza de 29.7% en las importaciones de productos no petroleros de uso intermedio y de 31.5% en las de bienes petroleros de uso intermedio.

Por su parte, las importaciones de bienes de capital alcanzaron 4,667 millones de dólares, lo que implicó un incremento anual de 1.6 por ciento.

En el periodo enero-mayo de 2026, el valor acumulado de las importaciones totales fue de 311,405 millones de dólares, monto superior en 20.8% al observado en igual lapso de 2025. A su interior, las importaciones no petroleras subieron 22.0% y las petroleras, 6.5%, a tasa anual.