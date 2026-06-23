México coloca 6,300 millones de dólares en bonos para financiar recompra de deuda

México colocó 6,300 millones de dólares en bonos en dos tramos para financiar la recompra de deuda extranjera de corto plazo, informó la Secretaría de Hacienda el martes.

Hacienda precisó que emitió 4,800 millones de dólares en un bono a 11 años con un cupón del 6.25% y reabrió el del 2056 con cupón del 6.75% por 1,500 millones de dólares.

Los recursos obtenidos serán destinados a financiar la recompra de bonos de corto plazo de deuda externa, dijo Hacienda en un comunicado sobre la operación, anticipada el lunes por IFR, un servicio de información financiera de LSEG.

Precisó que se recomprará la totalidad de los bonos en el mercado extranjero en dólares que vencen en los años 2027 y 2028 y se disminuirán vencimientos de los bonos en euros para 2029.

"La operación no representa contratación de deuda adicional y alcanzó una demanda máxima de 20,693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, y contó con la participación aproximada de 266 inversionistas institucionales a nivel global", agregó la Secretaría.