Bolsa mexicana retrocede en línea con Wall Street y registra pérdida semanal

Las bolsas de valores de México cerraron con retrocesos las negociaciones de este viernes. Los índices locales ampliaron su caída semanal, en línea con Wall Street, ante unos inversionistas que se mantuvieron cautelosos por el tono negativo que ha predominado en el mercado, principalmente en el sector tecnológico.

Los inversionistas también digerían noticias sobre la situación en Medio Oriente después de que Estados Unidos culpó a Irán de un ataque contra un buque cerca de Omán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.28% a 67,226.01 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), descendió 0.26% a 1,348.65 puntos.

Gráfico del índice líder S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores al cierre de la jornada del viernes 26 de junio de 2026.Tradingview

Los títulos de la firma de alimentos Sigma encabezaron las pérdidas, con una caída de 2.13%, a 16.09 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que descendieron 1.95%, a 777.21 pesos.

La bolsa local amplió su caída semanal, tras retomar una racha negativa que había terminado ayer con un ligero avance. El índice referencial S&P/BMV IPC registró un descenso semanal de 0.71% por ciento.

Wall Street cae arrastrado por acciones de empresas de semiconductores

En tanto, Wall Street cerró este viernes a la baja en medio de una rotación de valores de los inversionistas para alejarse de las empresas de semiconductores.

El S&P 500 retrocedió 0.0.05%, a 7,354.02 unidades; el Nasdaq Composite cedió 0.24%, a 25,297.62 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0.86%, a 51,876.11 unidades.

En la última sesión de la semana se registró una fuerte caída de las acciones de los fabricantes de chips relacionados con la inteligencia artificial (IA) y sólidas alzas de la empresa estadounidense de biotecnología y farmacéutica, Moderna y otros papeles del sector sanitario.