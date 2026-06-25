Banco de México mantiene su tasa de interés en 6.5%

El Banco de México (Banxico) mantuvo el jueves su tasa clave de interés en un 6.5%, en línea con lo esperado por el mercado, y su Junta de Gobierno dijo que considera necesario conservarla en ese nivel hacia adelante.

La autoridad monetaria mantuvo en un 3.5% su pronóstico para la inflación general al cierre de 2026, mientras ajustó marginalmente su previsión para la inflación subyacente, de un 3.4% a un 3.5%. Además, ratificó que espera que la inflación alcance la meta del 3% en el segundo trimestre de 2027.

La inflación general del país se moderó en la primera quincena de junio más de lo anticipado. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en un 3.55% interanual, su menor nivel desde la segunda mitad de octubre de 2025, según cifras oficiales. La subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, disminuyó ligeramente a un 4.12% desde el 4.15% previo.

"Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para ⁠enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos ⁠derivados del contexto internacional", dijo el ⁠Banco de México.

La autoridad considera que el balance de riesgos respecto de la ⁠trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza. "Los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y la posible prolongación de los conflictos geopolíticos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones", afirmó.

Respecto a la actividad económica, Banxico dijo que se anticipa que en el segundo trimestre de 2026 la economía se expanda, luego de la contracción ⁠del trimestre anterior. "Se siguen previendo condiciones de holgura a lo largo del horizonte de pronóstico y persisten importantes riesgos a la baja para la actividad económica".