Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EU caen más de lo previsto

El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo descendió más de lo previsto la semana pasada, lo que refleja la resistencia del mercado laboral.

Los pedidos iniciales de prestaciones por desempleo estatales se redujeron en 12,000, a una cifra desestacionalizada de 215,000 para la semana que finalizó el 20 de junio, según informó el jueves el Departamento de Trabajo.

Los datos incluyeron el festivo del "Juneteenth" del viernes, lo que podría haber contribuido en parte a ese descenso mayor de lo esperado.

Las solicitudes suelen ser más complejas desde fines de mayo hasta junio, cuando termina el curso escolar, ya que algunos estados permiten al personal no docente solicitar prestaciones por desempleo durante las largas vacaciones escolares.

Los factores estacionales —el modelo utilizado por el Gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos— no siempre reflejan estos movimientos.

Aunque las solicitudes se han mantenido en el extremo superior de su rango de 190,000 a 230,000 para este año, no se ha producido ningún cambio significativo en el mercado laboral, que ha recuperado el equilibrio tras el tropiezo del año pasado.

No ha habido indicios de que los empresarios hayan recurrido a despidos generalizados en respuesta al aumento de los costos provocado por la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán. Las empresas, sin embargo, siguen mostrándose cautas a la hora de contratar.

El número de personas que reciben prestaciones por desempleo tras la primera semana de ayuda —un indicador de la contratación— aumentó a una cifra desestacionalizada de 21,000, a 1.821 millones, durante la semana que finalizó el 13 de junio, según mostró el informe de solicitudes.

Los datos de las denominadas "solicitudes continuadas" abarcaron el periodo durante el cual el Gobierno realizó la encuesta a los hogares para calcular la tasa de desempleo de junio.

La tasa de desempleo se ha mantenido en el 4.3% durante tres meses consecutivos. Aun así, la falta de una contratación sólida ha hecho que muchas personas sin trabajo tengan que soportar largos periodos de desempleo.

A los recién graduados universitarios también les está costando encontrar puestos de nivel inicial, una tendencia que se atribuye en parte al uso que hacen las empresas de la inteligencia artificial para algunas de estas funciones.

La duración media del desempleo se disparó hasta las 11.6 semanas en mayo —el periodo más largo desde noviembre de 2021—, frente a las 11 se abril, según informó el Gobierno este mes.