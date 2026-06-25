Inflación PCE en EU superó el 4.0% en mayo y registró el mayor nivel en tres años

La inflación en Estados Unidos siguió acelerándose en mayo, superando el nivel de 4.0% por primera vez en tres años debido a que el conflicto en Oriente Medio impulsó los precios de la energía, lo que podría acercar a la Reserva Federal a una subida de las tasas de interés este año.

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) se disparó un 4.1% en los doce meses hasta mayo, lo que supone el mayor incremento y la primera lectura por encima del 4.0% desde abril de 2023, informó el jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. La inflación del PCE subió un 3.8% en abril, dato que no fue revisado.

El índice de precios del PCE subió un 0.4% mensual en mayo, tras aumentar un 0.4% en abril.

La guerra liderada por Estados Unidos contra Irán ha impulsado al alza los precios del petróleo, lo que ha provocado un aumento de los precios de la gasolina. Aunque los precios del petróleo y de la gasolina han retrocedido en las últimas semanas en medio de un frágil alto el fuego, los economistas esperan que la inflación se mantenga elevada durante un tiempo.

El presidente Donald Trump y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, firmaron la semana pasada un acuerdo de paz preliminar que reabriría las rutas petroleras y otras vías de navegación que habían quedado bloqueadas por la guerra.

Los consumidores ya se enfrentaban, antes del conflicto, a un aumento de los precios derivado de los amplios aranceles a las importaciones impuestos por Trump.

El aumento del costo de la vida supone un lastre político para Trump y su Partido Republicano, que buscan mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en medio de una creciente frustración por su gestión de la economía. Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024, en parte gracias a su promesa de reducir la inflación.

Excluyendo los componentes volátiles de los alimentos y la energía, el índice de precios del PCE aumentó un 3.4% interanual en mayo, tras subir un 3.3% en abril. La denominada inflación subyacente del PCE avanzó un 0.3% en términos mensuales, tras registrar un alza del 0.3% en abril.

El banco central de Estados Unidos utiliza los indicadores de inflación del PCE para fijar su objetivo del 2%. La semana pasada, la Fed mantuvo su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3.50%-3.75%, pero las previsiones trimestrales actualizadas mostraron que los responsables a cargo de la política monetaria esperan subir los costos de financiación este año, en un contexto de creciente preocupación por la inflación.

Los mercados financieros apuestan por que podría producirse una subida de tasas ya en septiembre, con otra alza probable posteriormente. Tanto la inflación general del PCE como la subyacente se situaron por última vez por debajo del 2% a principios de 2021.

Nivel de gasto se mantiene

A pesar de la elevada inflación, los consumidores han mantenido su nivel de gasto, gracias a las mayores devoluciones de impuestos de este año y al repunte del mercado bursátil, que han amortiguado en parte el impacto del encarecimiento del combustible. Los hogares también están recurriendo a sus ahorros y ahorrando menos.

El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, subió un 0.7% en mayo, tras haber aumentado un 0.4% en abril. Aunque parte del alza del gasto refleja el incremento de los precios, el consumo parece encaminado a acelerarse este trimestre tras haber ralentizado su ritmo en el trimestre de enero a marzo.

Las estimaciones del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre se sitúan actualmente en una tasa anualizada de hasta el 3.0%. Sin embargo, dado que la inflación supera el aumento de los salarios, la temporada de declaración de la renta ya ha concluido y los ahorros se están agotando, los economistas prevén que los hogares reduzcan el gasto en el tercer trimestre.