Las claves económicas de la semana (15 al 19 de diciembre): De tasas de interés y manufactura

La tercera semana de diciembre, en la antesala de las fiestas navideñas y el cierre de año, estuvo marcada con diversos datos económicos entre los que destacaron la última decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico) y los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

En tanto en Estados Unidos se dio a conocer información relevante sobre la creación de empleo.

Conoce la información clave que destacó del 8 al 12 de diciembre, para que estés bien informado y puedas desconectarte durante el fin de semana.

Banco de México aplica nuevo recorte a su tasa

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) aplicó un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa de fondeo, para llevarla a un nivel de 7% en el último anuncio monetario programado del 2025. Este movimiento fue bien anticipado por el mercado según la encuesta levantada por Citi.

La decisión de política monetaria fue tomada por mayoría de 4 a 1, con la oposición de nuevo del Subgobernador Jonathan Heath.

Producción manufacturera repunta en octubre

En el décimo mes del año, el volumen de producción de la industria manufacturera en México creció 0.3% en comparación con septiembre, con lo que hiló dos meses con una discreta recuperación, a pesar de que la nómina de las empresas se mantiene a la baja, informó este miércoles el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Con su leve expansión mensual, el índice de volumen físico de la industria manufacturera creció 0.7% de forma interanual, de modo que volvió a terreno positivo, luego de tres comparativos adversos, de acuerdo con los datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

Los repuntes de septiembre y octubre no evitaron que la producción física manufacturera se mantenga en terreno negativo en el acumulado del año, al mostrar un descenso de 0.4%, que es el primer revés para el indicador desde el pandémico 2020.

Economía mexicana caería 0.2% mensual en noviembre de 2025

La economía mexicana volvería a presentar una contracción en noviembre, luego de la ligera recuperación que se estimó para octubre, de acuerdo con la información del Inegi).

El reporte del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estimó una caída de 0.2% mensual de la economía mexicana, esto luego de la ligera recuperación de octubre, donde se prevé un crecimiento de 0.5 por ciento.

El informe mostró que la caída se deberá a las contracciones que se esperan tanto en el sector industrial como en el de servicios.

Mercado laboral de EU muestra debilitamiento

El mercado laboral en Estados Unidos dio nuevas muestras de debilitamiento durante noviembre, tras registrar un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4.6 %, la más alta en cuatro años.

Aun así, la creación de empleo en noviembre fue mejor de las expectativas del mercado, con 64,000 nuevos puestos de trabajo, informó este martes el Departamento de Trabajo. Los analistas preveían 45,000 empleos más y una tasa de desempleo del 4.5%, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

Como señal de esta caída del mercado laboral, el número de personas desempleadas desde hace menos de cinco semanas aumentó en 326,000 respecto a septiembre.

Asimismo, hay 909,000 trabajadores a tiempo parcial más que quieren hacerlo a jornada completa respecto a septiembre.

Japón sube las tasas de interés a su nivel más alto en 30 años

El Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) subió el viernes (tiempo local) las tasas de interés hasta un máximo de 0.75% en 30 años, el primer aumento desde enero, al afirmar que la economía había mostrado signos de mejora.

La votación unánime para elevar la tasa de interés principal de 0.5% se produjo horas después de que los datos oficiales mostraran que la tasa de inflación subyacente del país se mantuvo estable en noviembre, pero aún muy por encima del objetivo de los responsables políticos.

¿Cómo cerraron los mercados esta semana?

El peso mexicano cerró estable el viernes en medio de un fortalecimiento generalizado del dólar y luego de la decisión del Banco de Japón de aumentar los tipos de interés a niveles nunca vistos en tres décadas.

Tipo de cambio

La divisa local mostró pocos movimientos ante el dólar al final de una semana marcada por las decisiones de política monetaria de varios bancos, entre ellas la del Banco de México (Banxico).

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.9994 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.0032 unidades por dólar ayer, con datos oficiales del Banxico, significó una ganancia marginal de 0.02% para la moneda, que fue inferior a un centavo.

Con el cierre de hoy, el peso amplió ligeramente su ganancia semanal. Contra el cierre oficial de 18.0354 pesos del viernes de la semana pasada, con el dato del banco central, el cambio significó una ganancia acumulada de 3.60 centavos o de 0.20 por ciento.

BMV y Biva

Las bolsas de valores de México terminaron con una moderada ganancia las negociaciones de este viernes. Los índices accionarios locales subieron por segundo día tras haber salido ayer de una racha negativa, pero no fue suficiente para revertir las caídas semanales.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.25% a 63,966.98 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.19% a 1,266.18 puntos.

El movimiento acumulado llegó al S&P/BMV IPC a caer 1.15% en el acumulado semanal. Gana 28.95% en el año.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street subieron el viernes, con los valores tecnológicos recuperándose de la caída de principios de semana, mientras que Nike cayó tras las débiles ventas en China, que castigaron sus resultados trimestrales.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.38% a 48,134.89 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 0.82% a 6,830.04 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 1.31% a 23,307.62.

Con este repunte, Wall Street terminó su última semana completa del año. El Dow Jones cedió 1.19% en el periodo y en el año gana 12.83%; el S&P 500 retrocedió 0.76% y avanza 15.77% en el año, mientras que el Nasdaq descendió 0.77% y acumula 20.12% en este año.