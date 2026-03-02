Embajadora de Israel en México pide presión internacional contra Irán

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, afirmó que la operación militar conjunta contra Irán tiene como objetivo frenar su programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos de largo alcance, por lo que llamó a la comunidad internacional a ejercer mayor presión sobre la República Islámica.

En conferencia de prensa virtual, la diplomática exhortó a imponer sanciones al régimen iraní y a respaldar a la población para que recupere sus libertades y derechos humanos.

“Siempre es mejor negociar y llegar a soluciones pacíficas. En este caso, Irán no nos dejó a Israel y a Estados Unidos ninguna otra opción, porque una y otra vez se negó a cualquier tipo de compromiso, a abandonar su programa nuclear y a detener el desarrollo de misiles balísticos de largo alcance”, declaró al reiterar que los ataques no son contra la población iraní.

Añadió que, aunque existe la expectativa de alcanzar una salida negociada en el corto plazo, mientras tanto debe enfrentarse al “régimen fanático y radical” que, sostuvo, vulnera diariamente los derechos de su propia población.

La embajadora también acusó a Irán de atacar objetivos civiles y aseguró que, a diferencia de ello, Israel y Estados Unidos han dirigido sus acciones únicamente contra blancos militares. Consideró que las agresiones iraníes contra otros países de Oriente Medio demuestran que se trata de una amenaza internacional.

“La esperanza es que en Irán haya un cambio de régimen y que vengan mejores días para el pueblo iraní y para el mundo entero; que no exista un gobierno radical que busque la destrucción o aniquilación de Israel u otro país”, señaló.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la operación podría extenderse entre cuatro y seis semanas. En ese contexto, Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanohablante, indicó que la ofensiva continuará “el tiempo que sea necesario”.

Ambos hicieron un llamado a la población mexicana que se encuentra en la región a seguir las indicaciones de las autoridades locales para mantenerse a salvo.