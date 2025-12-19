Bolsa mexicana sube levemente en segundo día de avance, pero registra una caída semanal

Las bolsas de valores de México cerraron con una moderada ganancia las negociaciones de este viernes. Los índices accionarios locales subieron por segundo día tras haber salido ayer de una racha negativa, pero no fue suficiente para revertir las caídas semanales.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.25% a 63,966.98 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.19% a 1,266.18 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Grupo BMV, con una ganancia de 8.33% a 40.06 pesos, seguido por la minera Industrias Peñoles, con 8.31% a 869.99 pesos, y Gentera, con 6.29% más a 46.1 pesos.

Fuera del índice de referencia, el mejor valor de la sesión fue la acción de Volaris, que subió 14.10% a 16.99 pesos, después de que ayer anunció su fusión con su rival Viva Aerobús, que crearía al mayor grupo aéreo del país y que todavía está sujeto a su aprobación.

La bolsa local subió por segundo día después de haber marcado el miércoles su tercera caída consecutiva, que comenzó tras renovar máximos históricos. El movimiento acumulado llegó al S&P/BMV IPC a caer 1.15% en el acumulado semana. Gana 28.95% en el año.