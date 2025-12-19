Wall Street cierra con ganancias extendiendo el repunte tecnológico; cae en el acumulado semanal

Los tres principales índices de Wall Street subieron en la sesión de cierre de semana. Con un repunte en el sector tecnológico animando al mercado tras las pérdidas registradas al comienzo de la semana por el temor a una burbuja en la inversión en inteligencia artificial.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.38% a 48,134.89 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 0.82% a 6,830.04 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 1.31% a 23,307.62.

Los gigantes tecnológicos extendieron las compras de oportunidad observadas ayer, cuando las previsiones para las ganancias trimestrales de fabricante de chips Micron Technology (+6.99%) y su avance de más de 10% alimentaron las compras de oportunidad en este sector.

En el lado contrario a la tendencia se ubicaron las acciones de Nike (-8%) que terminaron con un descenso de 10.53% después de que informó sobre un descenso de los márgenes brutos por segundo trimestre consecutivo, afectado por unas decepcionantes ventas en China.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 terminaron la jornada con ganancias, liderados por las empresas de tecnologías de la información (+2.03%). Servicios públicos (-1.34%) fue el que más cayó. Dentro del Dow Jones, destacó el gigante de la IA Nvidia (+3.94%).

Con este repunte, Wall Street terminó su última semana completa del año. El Dow Jones cedió 1.19% en el periodo y en el año gana 12.83%; el S&P 500 retrocedió 0.76% y avanza 15.77% en el año, mientras que el Nasdaq descendió 0.77% y acumula 20.12% en este año.