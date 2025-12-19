Peso mexicano cierra estable contra el dólar y registra un ligero avance semanal

El peso mexicano terminó estable contra el dólar las operaciones de este viernes. La divisa local mostró pocos movimientos al final de una semana marcada por las decisiones de política monetaria de varios bancos, entre ellas la del Banco de México (Banxico).

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.9994 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.0032 unidades por dólar ayer, con datos oficiales del Banxico, significó una ganancia marginal de 0.02% para la moneda, que fue inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.0390 unidades y un nivel mínimo de 17.9887. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, subía 0.15% hasta 98.60 unidades.

Más temprano, el peso retrocedía ante el repunte del dólar en el mercado y después de que el Banco de Japón aumentó su tasa a niveles no vistos desde hace 30 años y dijo que podría realizar más alzas en 2026, definiendo su camino tras años con tasas bajas.

"Hoy, el peso fue presionado por la fortaleza de la moneda estadounidense, así como por la decisión de política monetaria del Banco de Japón, que continúa reduciendo el atractivo de la divisa local en estrategias de carry trade", destacó Monex Grupo Financiero.

En el aspecto local, el Banxico bajó ayer la tasa en 25 puntos base, acumulando su reducción número 13 desde que inició con el ciclo el año pasado. El movimiento también comprimió el diferencial de tasas para el carry, lo que se podría reflejar en la cotización.

Con el cierre de hoy, el peso amplió ligeramente su ganancia semanal. Contra el cierre oficial de 18.0354 pesos del viernes de la semana pasada, con el dato del banco central, el cambio significó una ganancia acumulada de 3.60 centavos o de 0.20 por ciento.