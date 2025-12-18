Banxico recorta su tasa de interés a 7%, en votación 4 a 1, en su última reunión del 2025

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) aplicó un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa de fondeo, para llevarla a un nivel de 7% en el último anuncio monetario programado del 2025. Este movimiento fue bien anticipado por el mercado según la encuesta levantada por Citi.

La decisión de política monetaria fue tomada por mayoría de 4 a 1, con la oposición de nuevo del Subgobernador Jonathan Heath.

El ciclo de recortes inició en marzo del 2024, cuando llevaron la tasa de del 11.25% al 7% donde se encuentra actualmente, lo que significa un recorte acumulado de 425 puntos base en 13 movimientos.

El grueso de los recortes, esto es el 70% se han aplicado en los ocho anuncios de 2025, donde llevaron la tasa del 10% al 7% donde se encuentra hoy.

Este lapso de ocho recortes, solo los del 2025, ha sido identificado por el Banco de México como “calibración de la tasa”, que constó de cuatro recortes de 50 puntos base cada uno de febrero, marzo, mayo junio y los cuatro del segundo semestre, de una magnitud de un cuarto de punto cada uno, adoptados en las decisiones de agosto, septiembre, noviembre y diciembre.

La composición del voto en el ciclo de recortes ha sido de cinco decisiones unánimes alcanzadas en marzo, noviembre y diciembre del 2024 y dos más en marzo y mayo de este año. Mientras la alcanzada en diciembre de este año fue tomada por una mayoría como las ocho restantes.

Cambian pronósticos de inflación, pero mantiene llegada al objetivo

En el apartado de pronósticos de inflación e inflación subyacente, los miembros de la Junta de Gobierno cambiaron de nuevo sus estimaciones sobre la variación que esperan para la inflación del cuarto trimestre del año así como para el primero y segundo del 2026.

Ahora esperan que la inflación registre una variación de 3.7% en el último cuarto del 2025, que está lejos del 3.3% que proyectaron en la primera decisión monetaria del año, en febrero. Una proyección que ha pasado por dos ajustes en junio de este año y ahora en diciembre.

Las correcciones al alza para sus previsiones de inflación para el primer y segundo trimestre del 2026, presentaron un tercer incremento en lo que va del año

Pese a los ajustes, mantuvieron sin cambio su estimación de que la inflación llegará al objetivo de 3% el tercer trimestre del próximo año, tal como la han mantenido desde diciembre del año pasado.

Guía prospectiva indica pausa

Analistas de Banco Base y Pantheon Macroeconomics coinciden en anticipar que se ha telegrafiado una pausa en el ciclo de recortes.

En lo que se conoce como guía prospectiva, Banco de México destacó que “Hacia delante, la Junta de Gobierno valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia y tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”.