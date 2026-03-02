SRE mantiene contacto con connacionales que se encuentran en Oriente Medio

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que no se han registrado a personas mexicanas que hayan resultado afectadas en su integridad física ante la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Además, la dependencia reiteró que se mantiene "permanentemente atenta" a la situación en Oriente Medio.

"Nuestras embajadas continúan en contacto permanente con todas y todos los connacionales que se han reportado en la región, tanto residentes, como personas en tránsito", reportó la SRE y detalló que las representaciones de México han desplegado sus protocolos de protección y asistencia consular.

La Cancillería explicó en un mensaje difundido en sus redes sociales que se han asistido a algunas personas que han solicitado salir de la región a través de rutas terrestres seguras desde Israel y Jordania.

El gobierno mexicano recordó que gran parte del espacio aéreo permanece cerrado y los vuelos que se han restablecido todavía son muy limitados, por lo que sugirió no viajar a la región.

Las autoridades recomendaron a la población mexicana que en caso de encontrarse en tránsito, se mantuvieran en contacto con las aerolíneas y permanezcan en lugares seguros, así como contactar a las embajadas.