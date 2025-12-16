Desempleo en EU sube a 4.6% en noviembre y toca su más alto desde 2021

El mercado laboral estadounidense dio en noviembre nuevas muestras de su debilitamiento, con un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4.6 %, la más alta en cuatro años.

Aun así, la creación de empleo en noviembre fue mejor de las expectativas del mercado, con 64,000 nuevos puestos de trabajo, informó este martes el Departamento de Trabajo. Los analistas preveían 45,000 empleos más y una tasa de desempleo del 4.5%, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

Como señal de esta caída del mercado laboral, el número de personas desempleadas desde hace menos de cinco semanas aumentó en 326,000 respecto a septiembre.

Asimismo, hay 909,000 trabajadores a tiempo parcial más que quieren hacerlo a jornada completa respecto a septiembre.

Estas cifras de empleo se basan en dos encuestas distintas, publicadas al mismo tiempo. Una realizada a los empleadores y la otra a los hogares.

Los datos del mes de noviembre se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario que duró 43 días entre octubre y noviembre, lo que perturbó la recopilación de datos.

El Departamento de Trabajo decidió no publicar la tasa de desempleo y la creación de empleo del mes de octubre debido al cierre, ya que sus agentes no pudieron realizar las encuestas necesarias.

Los datos de noviembre se publican menos de una semana después de la decisión de la Reserva Federal (Fed) de recortar por tercera vez seguida las tasas de interés en un cuarto de punto debido a la mala evolución del empleo.