Economía mexicana caería 0.2% mensual en noviembre de 2025: IOAE del Inegi

La economía mexicana volvería a presentar una contracción en noviembre, luego de la ligera recuperación que se estimó para octubre, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estimó una caída de 0.2% mensual de la economía mexicana, esto luego de la ligera recuperación de octubre, donde se prevé un crecimiento de 0.5 por ciento.

De esta manera, la economía mexicana cayó en cinco meses del año: en marzo, con una contracción de 0.2%; en mayo, con -0.1%; en julio, con -0.4%; septiembre, con -0.6% y ahora el retroceso de 0.2% de noviembre.

El informe mostró que la caída se deberá a las contracciones que se esperan tanto en el sector industrial como en el de servicios.

En el caso de las actividades secundarias, el Inegi prevé una caída mensual de 0.3% en noviembre, mientras que para el sector terciario la contracción esperada es de 0.1 por ciento.

En su comparación anual, el IOAE estimó que no habría variación alguna respecto a noviembre del 2024.

Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, estimó que con estos datos, entre enero y noviembre la economía mexicana habría crecido 0.09% mensual en promedio, con lo que si se considera este crecimiento para el último mes del año, el PIB trimestral sería de 0.16% mientras que en comparación anual crecería 0.22 por ciento.

"Si esto se materializa, el PIB anual del 2025 mostraría un crecimiento de 0.44%", señaló.

Este crecimiento quedaría ligeramente por debajo de la estimación del gobierno federal, que prevé un rango entre 0.5 y 1.5% para este año.

En meses pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que hacia el último trimestre del año, el PIB se recuperaría luego de la caída en el tercer trimestre del año.

“La economía en general sigue con un desempeño relativamente bueno (...) Para el próximo trimestre tenemos una expectativa de que las cosas incluso mejoren”, dijo en su momento Rodrigo Mariscal Paredes, jefe de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda.

En tanto, en la Encuesta Citi de Expectativas también arrojó un crecimiento para el cierre de este año de 0.4%, mientras que para el siguiente año esperan un repunte a 1.2 por ciento.