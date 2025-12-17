Coeficiente de inversión fija a PIB fue de 24.6% en 2024; el más alto desde el 2012: Inegi

Medida como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), la formación bruta de capital fijo (FBKF o inversión fija) fue equivalente a 24.6% en el 2024, con lo que alcanzó su nivel más alto desde el 2012, cuando alcanzó un nivel de 25 por ciento.

El coeficiente del 2024 fue superior en 0.5 puntos respecto del observado en el 2023, informó este miércoles el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), al presentar las Tablas Origen-Destino de la FBKF (TODFBKF).

“El incremento se debió, en especial, a cambios en la construcción de obras para el transporte eléctrico y ferroviario, la vivienda unifamiliar y los inmuebles comerciales y de servicios”, explicó el Inegi, sin profundizar más.

Sin embargo, cabe recordar que los coeficientes de inversión fija a PIB de 23.8% y 24.3% observados en el 2023 y en el 2024 –los más altos del sexenio pasado– coinciden con el alza en la inversión pública dedicada a proyectos de infraestructura emblemáticos.

Entre ellos figura el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (incluida la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, FIT) o la conclusión del Tren Interurbano México-Toluca.

Este auge coincidió también con un notable apetito de inversión privada en medio del optimismo que detonó la política estadounidense para promover la relocalización de activos de empresas de manufactura desde Asia a Norteamérica, para fortalecer la regionalización de las cadenas de suministro.

Sector secundario, primer productor de activos de inversión

De acuerdo con las TODFBKF, el valor de los activos de inversión en México en el 2024 sumó seis billones 174,759 millones de pesos, a precios del 2018.

De ese monto 95.5% fue producido al interior del sector secundario de la economía, que abarca a los subsectores de minería; electricidad, gas y agua; construcción; y manufactura.

En tanto, 64.6% fue absorbido por el sector terciario o servicios, que abarca subsectores como el comercio, servicios financieros o servicios profesionales.

Desde otra perspectiva, los activos de origen nacional representaron 74.4 % y los de origen importado, 25.6 por ciento.

Inversión queda a deber en crecimiento

A pesar de que la FBKF es el componente que más influye en el crecimiento estructural de la economía –al determinar la calidad y magnitud de la planta productiva– el repunte del coeficiente de inversión fija del 2024 no coincidió con una tasa más alta de crecimiento del PIB, en comparación con otros años con coeficientes de inversión similares.

En el 2024, con un coeficiente de inversión fija de 24.6%, el PIB de México creció solo 1.4%, mientras que en el 2011 y en el 2012, cuando el coeficiente de inversión alcanzó 25% del PIB, se observaron alzas en el PIB de 3.4 y 3.6 por ciento.