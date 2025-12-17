Con menos personal, producción manufacturera repunta 0.3% en octubre

Más con menos. En octubre el volumen de producción de la industria manufacturera en México creció 0.3% en comparación con septiembre, con lo que hiló dos meses con una discreta recuperación, a pesar de que la nómina de las empresas se mantiene a la baja, informó este miércoles el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Con su leve expansión mensual, el índice de volumen físico de la industria manufacturera creció 0.7% de forma interanual, de modo que volvió a terreno positivo, luego de tres comparativos adversos, de acuerdo con los datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

Los repuntes de septiembre y octubre no evitaron que la producción física manufacturera se mantenga en terreno negativo en el acumulado del año, al mostrar un descenso de 0.4%, que es el primer revés para el indicador desde el pandémico 2020.

Sin embargo, destaca que la mejora moderada del producto manufacturero haya ocurrido mientras se contrae la nómina del sector, ya que en octubre el empleo se redujo 0.1%, lo que representó un descenso interanual de 2.5 por ciento.

El desliz intermensual fue el noveno al hilo, mientras que la contracción interanual refleja una dinámica de debilidad de más larga data, pues fue la número 32 en fila.

De forma acumulada, la caída del empleo manufacturero también resulta mayor que la observada en el volumen físico de producción del sector, pues fue de 1.8%, de enero a octubre.

El descenso se perfila para ser el tercero al hilo del indicador, luego de los reveses de 0.3% en el 2023 y de 1.8% en el 2024.

El empleo manufacturero constituye el principal soporte del empleo formal en México, al constituir el subsector de mayor contribución al número total de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con más de 26% (versus 21.7% de servicios profesionales o 21.5% del comercio).

La atonía de la manufactura –que es la columna vertebral de la industria en México– ocurre en un contexto de incertidumbre por el cambio en la política comercial de Estados Unidos y la implementación de reformas domésticas, como la judicial, energética, de competencia o telecomunicaciones.