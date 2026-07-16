Salida de Toyota no frenaría la demanda de naves industriales en Tijuana

El traslado de una de las líneas de producción de Toyota Motor Corporation en Tijuana, Baja California, hacia Texas, Estados Unidos, no tendría un efecto negativo en el mercado inmobiliario industrial de la región, según expertos; ya que otras empresas automotrices y de tecnología mantienen interés por instalarse en la zona.

De acuerdo con Carlos Ríos, analista de la consultora Datoz, este movimiento forma parte de la reconfiguración de las cadenas de manufactura en Norteamérica; sin embargo, la demanda de naves industriales continuará impulsada por el dinamismo del sector manufacturero.

“Muchos lo ven como un golpe hacia la industria, pero se hará de manera paulatina. México sigue siendo uno de los principales países en cuanto a industria automotriz. Incluso si Toyota se fuera por completo, habrá otras marcas emergentes que quisieran tomar el espacio, como BYD”, comentó en conferencia de prensa.

Recientemente, Toyota informó que el traslado de su línea de producción será gradual y concluirá en el 2030, mientras analiza el futuro de su planta en Tijuana. Estas instalaciones generan alrededor de 2,000 empleos directos.

De acuerdo con una ficha informativa de la compañía japonesa, la planta de Baja California cuenta con una superficie de 78,432 metros cuadrados y mantiene relación con 1,705 proveedores.

Irrumpen la IA y data centers

Además de la industria automotriz, los sectores de dispositivos médicos y logística han sostenido la demanda de naves industriales en el noroeste del país. A ellos ahora se suman industrias vinculadas con la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos, que comienzan a consolidarse como nuevos motores de inversión.

Carlos Ríos destacó la llegada de Daikin a Tijuana durante este año, la expansión de Harman Kardon en Ciudad Juárez y el desarrollo del primer centro de datos en Tijuana, proyectos que fortalecen la diversificación del mercado industrial de la región.

“Esta inversión de Daikin es histórica, nunca se había visto una operación de este tamaño para este tipo de actividad. Tijuana ha sido de los polos más importantes en cuanto a la manufactura, ahora vemos este otro lado que se impulsa más hacia la tecnología”, dijo Ríos.

La nueva instalación de Daikin contará con una superficie de más de 43,000 metros cuadrados y estará destinada a la fabricación de equipos y soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para centros de datos.

Efecto del T-MEC

La decisión de Toyota ocurre en un contexto de cambios en la relación comercial entre México y Estados Unidos, cuyos efectos comienzan a reflejarse en el mercado inmobiliario industrial.

La región noroeste del país, uno de los principales polos manufactureros del territorio nacional, enfrenta desde el 2025 un entorno de mayor incertidumbre por la imposición de aranceles y, durante el 2026, por las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con Datoz, entre enero y junio del 2026 la región noroeste registró una absorción bruta de 438,000 metros cuadrados de espacios industriales. Al mismo tiempo, la tasa de vacancia aumentó hasta llegar a 8%, lo que amplió la oferta disponible para las empresas.

“La demanda de espacios destinados a manufactura y logística, continúa presente, mientras que la mayor disponibilidad de inmuebles favorece a los usuarios finales, quienes hoy cuentan con mejores oportunidades para negociar condiciones de renta”, añadió Ríos.

El mercado inmobiliario industrial de Tijuana apunta a la diversificación con industrias de alto valor agregado, lo que ayudaría a compensar los efectos del traslado de operaciones manufactureras tradicionales como el de Toyota y fortalecer el atractivo de la región.