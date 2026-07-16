Peso mexicano cae frente al dólar ante preocupaciones sobre Oriente Medio

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este jueves. La divisa local cede terreno ante una mayor aversión ⁠global al riesgo, en medio ⁠de tensiones en Oriente Medio y tras datos de Estados Unidos que impulsaban un repunte del billete verde.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4449 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3853 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 5.96 centavos o 0.34 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4606 unidades y un nivel mínimo de 17.3788. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis pares, repunta 0.19% a 100.67 unidades.

"La moneda local es presionada a la baja por el sentimiento global de aversión al riesgo, ante las persistentes tensiones entre Washington y Teherán. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.38 y 17.49 unidades", destacó Monex Grupo Financiero.

Preocupaciones por Oriente Medio

La preocupación por esta nueva fase de la guerra en Oriente Medio aumentó después de que Irán calificó el estrecho de Ormuz como "línea roja" inviolable y advirtió de represalias contra ⁠infraestructura del golfo ⁠Pérsico si ⁠se atacaban las ⁠instalaciones iraníes.

Estados Unidos lanzó el miércoles su quinta noche de ataques y volvió a imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes, que tiene como ⁠objetivo reabrir el estrecho de Ormuz. Esta vía fue cerrada por Irán el ⁠pasado sábado tras el colapso de una frágil tregua.

Indicadores apoyan al dólar

En los indicadores, las ventas minoristas aumentaron el mes pasado en Estados Unidos, con lo que el consumo, una de sus motores económicos, se mostraba sólido. El empleo también lo hacía al ver un descenso de las solicitudes de subsidio por desempleo.