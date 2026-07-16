La historia detrás de la foto que une a Messi y Lamine Yamal antes de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá como protagonistas a Lionel Messi y Lamine Yamal, dos generaciones separadas por casi dos décadas, pero unidas por una fotografía que hoy recorre el mundo. La imagen, tomada en diciembre de 2007, muestra a un Messi de apenas 20 años sosteniendo en brazos a un bebé durante una sesión organizada con fines benéficos, sin imaginar que ese niño se convertiría años después en figura del fútbol español y en su rival en la definición de una Copa del Mundo.

La fotografía fue realizada como parte de un calendario solidario impulsado por Unicef y la Fundación FC Barcelona. Para la iniciativa se organizó un sorteo entre familias de la comunidad y los padres de Lamine Yamal fueron los ganadores. Gracias a ese premio, el entonces recién nacido compartió una sesión fotográfica con uno de los jóvenes talentos que comenzaba a abrirse camino en el primer equipo del Barcelona.

El autor de la imagen fue el fotógrafo Joan Monfort, quien años después recordó que la sesión no fue sencilla. Según explicó en una entrevista con The Athletic, Messi era un futbolista muy reservado y no sabía cómo sostener al bebé durante las fotografías, por lo que el momento transcurrió entre indicaciones del equipo de producción y la timidez del argentino.

Lo que en ese momento fue una actividad promocional adquirió un significado inesperado con el paso del tiempo. Messi terminó convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas de la historia, mientras que Lamine Yamal emergió como la nueva estrella del Barcelona y de la selección española, hasta el punto de liderar a su país a la final del Mundial 2026.

Hoy, con 19 años, Lamine disputará la final de la Copa del Mundo con una edad muy similar a la que tenía Lionel cuando fue tomada la fotografía en 2007. Casi dos décadas después, el argentino, ahora con 39 años y en el ocaso de su carrera, volverá a compartir escenario con quien representa el relevo de una generación.

Unidos por su paso por el FC Barcelona y por la admiración mutua que han expresado en distintas ocasiones, ambos protagonizarán un duelo que simboliza el encuentro entre el legado de una leyenda y el surgimiento de una nueva estrella del fútbol mundial.