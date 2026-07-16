Fender demanda al minorista alemán Thomann por los derechos de autor de la Stratocaster

Fender, fabricante de la guitarra eléctrica Stratocaster —que se ⁠hizo famosa gracias a músicos como Jimi Hendrix y Eric Clapton—, presentó una demanda ante un tribunal alemán contra la tienda de instrumentos Thomann, alegando una ⁠infracción de los derechos de autor.

La ⁠demanda, presentada esta semana ante una corte regional en Düsseldorf, se produce después de que Fender obtuviera en marzo la protección de los derechos de autor en Europa para la "Strat", como los músicos denominan a este modelo de guitarra.

Fender sostiene que las guitarras de la marca Harley Benton, desarrolladas y comercializadas por Thomann —uno de sus principales socios minoristas a nivel mundial—, copian la forma clásica de la Strat.

En mayo, Fender envió cartas de cese y desistimiento a varias empresas, entre ellas Yamaha, el mayor fabricante de instrumentos del mundo, pidiéndoles que dejaran de fabricar y vender imitaciones de la Strat destinadas al mercado europeo. Thomann no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los instrumentos con forma de Strat se llevan vendiendo desde hace décadas por fabricantes grandes y pequeños a distintos precios, y su forma se ha vuelto tan omnipresente que sirve como símbolo emoji genérico para "guitarra" en la mayoría de los principales sistemas operativos.

La decisión de Fender de hacer valer los derechos de ⁠autor sobre dicha forma, incluso frente a ⁠fabricantes de guitarras artesanales, desató una ⁠oleada de críticas en Internet entre algunos influencers del mundo de la guitarra. En su ⁠escrito presentado esta semana, Fender afirmó que vende unas 500,000 Stratocasters al año, de las cuales 34,000 se venden en Alemania.

Fender citó las propias estimaciones de Thomann, según las cuales el minorista vende 10,000 Fender Stratocasters al año.

"Thomann no es un pequeño fabricante independiente de guitarras. Es uno de los mayores minoristas de instrumentos musicales del mundo, uno de los principales socios minoristas de Fender ⁠y propietario de Harley Benton, una de las marcas de guitarras más importantes de Europa", afirmó Fender en un comunicado.