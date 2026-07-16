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Bolsa mexicana perfila moderado avance; Coca-Cola FEMSA lidera las ganancias
Los índices locales avanzan luego de un comienzo de sesión negativo y con pocos cambios, en un mercado atento a las noticias sobre la guerra entre EU e Irán.
Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este jueves. Los índices locales avanzan luego de un comienzo de sesión negativo y con pocos cambios, en un mercado atento a las noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.23% a 66,550.79 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.30% a 1,340.55.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos de Coca-Cola FEMSA, con una ganancia de 1.97% a 180.44 pesos, seguidas por las de Bimbo, con 1.89% a 58.61 pesos, y FEMSA, con un alza de 1.80% a 226.92 pesos.
"El índice S&P/BMV IPC cerró la sesión de ayer con un rendimiento negativo. Sin embargo, al consolidarse por sexta sesión consecutiva sobre el soporte ubicado en 65,760 puntos, podría registrar un rebote técnico", destacaron los expertos de Análisis Banorte.