Bolsa mexicana perfila moderado avance; Coca-Cola FEMSA lidera las ganancias

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este jueves. Los índices locales avanzan luego de un comienzo de sesión negativo y con pocos cambios, en un mercado atento a las noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.23% a 66,550.79 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.30% a 1,340.55.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos de Coca-Cola FEMSA, con una ganancia de 1.97% a 180.44 pesos, seguidas por las de Bimbo, con 1.89% a 58.61 pesos, y FEMSA, con un alza de 1.80% a 226.92 pesos.

"El índice S&P/BMV IPC cerró la sesión de ayer con ⁠un rendimiento negativo. Sin embargo, al consolidarse por sexta sesión consecutiva sobre el soporte ubicado en 65,760 puntos, podría registrar un rebote técnico", destacaron los expertos de Análisis Banorte.