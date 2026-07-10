Parques industriales crecen en zonas con alto estrés hídrico en México

Hace unos años, la competitividad de los parques industriales en México dependía principalmente de factores como la ubicación, la conectividad carretera y la disponibilidad de mano de obra. Ahora, con el crecimiento de la actividad manufacturera, el agua se convirtió en un elemento estratégico para atraer inversiones, especialmente en regiones donde el recurso es cada vez más escaso.

De acuerdo con el Informe Anual de Sostenibilidad 2025 de Finsa, hasta el año pasado todos los estados donde la desarrolladora mantiene operaciones se encontraban en zonas catalogadas con estrés hídrico, una condición atribuida principalmente a la sobreexplotación de las cuencas hidrológicas.

“Todos los estados en donde contamos con operaciones se encuentran en zonas que han sido catalogadas con estrés hídrico, debido principalmente a la sobreexplotación de las cuencas hidrológicas pese a que se presentaron temporales de lluvia intensa”, se lee en el reporte.

El ecosistema industrial de la empresa está conformado por 28 parques industriales distribuidos en 10 estados, con más de 3.9 millones de metros cuadrados administrados y arrendados, entre ellos Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Querétaro, Aguascalientes, Puebla y Ciudad de México.

"Entendemos que el crecimiento responsable como la gestión del agua no es una elección, sino una condición para operar en el mercado global de hoy”, comentó Sergio Argüelles González, presidente ejecutivo de Finsa.

Zonas en crisis

México enfrenta una crisis hídrica marcada por una distribución desigual del recurso, donde la disponibilidad natural del agua no coincide con las zonas de mayor demanda urbana, agrícola e industrial.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), actualmente 13.7% de las 757 cuencas del país presenta problemas graves de disponibilidad de agua. Gran parte del norte y centro de México registra niveles importantes de sobreexplotación.

Con base en datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Índice de Estrés Hídrico ubica a entidades clave para el desarrollo industrial por encima del umbral de 1.0, lo que significa que la extracción de agua supera la capacidad de recarga natural de las cuencas:

Baja California: 1.54.

Chihuahua 1.51

Aguascalientes 1.39

Querétaro: 1.09

Nuevo León 1.04

“Lo anterior, compromete la sostenibilidad productiva y el derecho humano al agua en las regiones de mayor dinamismo económico”, indicó el CIEP.

Consumo industrial de agua

El sector industrial consume 4.8% del total del agua utilizada en el país, de acuerdo con cifras de la Conagua; sin embargo, el crecimiento de esta actividad ha colocado a la eficiencia hídrica entre los principales retos del sector inmobiliario.

Durante el 2025, Finsa reportó una extracción de 258,863.88 metros cúbicos de agua, cuyas fuentes se distribuyen de la siguiente manera:

Suministro de terceros: 71.2%

Fuentes subterráneas: 28.4%

Aguas superficiales: 0.4%

“Tanto las fuentes de agua superficiales y subterráneas están concesionadas a Finsa. El líquido obtenido por terceros es surtido por algunos organismos operadores locales y adicionalmente por pipas”, según la desarrolladora.

Impulso al tratamiento de aguas

Como parte de su estrategia ambiental, el sector de parques industriales apunta al reforzamiento de la infraestructura para la gestión hídrica. Finsa incorporó cuatro nuevos proyectos con certificación LEED que permitirán evitar en conjunto el consumo de 34 millones de litros de agua al año en sus operaciones internas.

"La competitividad ya no se define únicamente por la ubicación de un parque industrial. Se define por la capacidad de ofrecer infraestructura preparada para responder a los retos energéticos, ambientales y logísticos que enfrentan las cadenas globales de suministro", añadió Argüelles.

Actualmente cuenta con 17 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) distribuidas en su portafolio y reportó un incremento de 207% en el reúso de agua.

De esta forma, la gestión hídrica comienza a consolidarse como un factor de competitividad para los parques industriales en México, en un contexto donde la disponibilidad de agua será cada vez más determinante para el desarrollo de nuevos proyectos y la llegada de inversiones.