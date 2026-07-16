Gobierno destinará más de 20,000 millones de pesos para sanear ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago

El Gobierno de México anunció que destinará más de 20,000 millones de pesos durante el sexenio para el saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago, considerados los más contaminados del país, mediante un programa que incluye nuevas plantas de tratamiento, reforestación, control de descargas industriales, recuperación de ecosistemas y creación de espacios públicos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentaron los avances del programa de restauración de cuencas.

Bárcena explicó que el proyecto cambia la estrategia tradicional de saneamiento al intervenir no sólo el cauce de los ríos, sino toda la cuenca hidrológica.

"Estamos pasando del río a la cuenca; no solamente atendemos el cauce, sino todo el sistema integral. Además de infraestructura, estamos utilizando soluciones basadas en la naturaleza, como humedales y reforestación", señaló.

La funcionaria detalló que los tres sistemas fluviales suman 1,713 kilómetros de longitud y benefician a 25 millones de personas en diez estados y 61 municipios.

Detectan tiraderos clandestinos e industrias contaminantes

Como parte del diagnóstico, la Semarnat informó que se han recorrido más de 340 kilómetros, muestreado 322 sitios y realizado inspecciones en 3,202 descargas industriales.

Asimismo, se detectaron 479 tiraderos clandestinos de basura y 460 industrias potencialmente contaminantes, de las cuales ya se han inspeccionado 172.

También se han recolectado envases de agroquímicos y plaguicidas abandonados en los cauces y se han restaurado áreas naturales protegidas vinculadas con los ríos.

Entre las metas del programa destacaron el mejorar la calidad del agua, restaurar ecosistemas, prevenir inundaciones y recuperar el acceso de las comunidades a los ríos.

Por otro lado, se informó que el programa contempla la construcción de 10 nuevas plantas de tratamiento, la rehabilitación de otras 23 instalaciones, así como 94 kilómetros de colectores, ocho estaciones automáticas de monitoreo y acciones para controlar más de 450 descargas industriales.

Obras avanzan en los tres ríos

El director de Conagua, Efraín Morales López, informó que la primera etapa de restauración del río Atoyac registra un avance del 85%.

Entra las obras se incluyen cuatro plantas de tratamiento, 40 kilómetros de colectores, reforestación de más de 1,100 hectáreas y el ordenamiento de 371 descargas que llegaban al cauce.

Para el río Tula, indicó que se realizan trabajos de desazolve, rehabilitación de plantas de tratamiento, construcción de obras contra inundaciones y eliminación de tiraderos clandestinos, además de acciones para combatir la proliferación del mosquito Culex en comunidades ribereñas.

Respecto al sistema Lerma-Santiago, señaló que la primera etapa presenta un avance del 90% e incluye la intervención de seis plantas de tratamiento, la instalación de sistemas de energía solar en otras siete, 26 kilómetros de colectores y la reforestación de más de 2,800 hectáreas.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las principales fuentes de contaminación de los ríos son las descargas de drenajes municipales sin tratamiento, los vertidos industriales ilegales, la acumulación de basura y el azolve provocado por la deforestación.

"Escogimos estos tres ríos porque históricamente son los más contaminados del país", señaló.

Sheinbaum Pardo precisó que entre 2025 y 2026 se habrán invertido alrededor de 2,500 millones de pesos, mientras que la inversión acumulada del sexenio superará los 20,000 millones de pesos.