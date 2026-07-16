Sólo 13% de empresas en México tiene prácticas maduras de transparencia salarial

La transparencia salarial sigue siendo un pendiente en el mercado laboral en México, y es que de acuerdo con un estudio realizado por AON, en el país sólo el 13% de las empresas considera que sus prácticas de transparencia salarial son lo suficientemente maduras.

El estudio Tendencias de Capital Humano 2026, elaborado por la firma, señala que, pese a que la transparencia salarial es clave en la propuesta de valor para las personas y aumenta la capacidad de una empresa para atraer talento de alto desempeño, el nivel de madurez en las organizaciones en México es bajo.

Aunque a nivel global el 81% de los empleados considera importante o extremadamente importante que las organizaciones sean transparentes y justas respecto a las compensaciones que ofrecen, en el país las empresas mantienen en reserva la información sobre sus salarios y compensaciones.

Incluso hay organizaciones que ni siquiera consideran el tema. La investigación menciona que hasta el 33% de las compañías no ha evaluado ni comparado sus salarios, productos, servicios y procesos frente a los referentes del mercado.

Retos para alcanzar la transparencia salarial en México

De acuerdo con Omar Viveros, head de Capital Humano para México, Centroamérica y Caribe en AON, la transparencia salarial es necesaria para “responder a un entorno cada vez más dinámico y competitivo” en lo que refiere a la atracción y retención del talento.

“Construir esquemas de transparencia salarial, desarrollar propuestas de valor más sólidas para los colaboradores y reforzar el bienestar financiero contribuirá a atraer y fidelizar el talento que demandan los nuevos modelos de trabajo”, resalta.

No obstante, hasta ahora la decisión sobre transparentar o no los salarios depende de cada empresa pues, aunque a inicios de 2026 la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reforma sobre el tema, el asunto no fue discutido en Pleno y quedó en pausa dentro de su proceso legislativo.

Además de la transparencia salarial, la investigación identifica otros desafíos para las organizaciones en México, entre ellos el uso de datos para la toma de decisiones, el desarrollo del talento y la adopción de inteligencia artificial.

El estudio apunta que contar con información es clave para diseñar estrategias atractivas para el talento, de hecho, el 39% de las organizaciones considera que para que Recursos Humanos tenga la capacidad de fortalecer la estrategia de personas y respaldar la toma de decisiones requiere un nivel de madurez de datos elevado.

Tener datos y desarrollar talento

Según las Tendencias de Capital Humano 2026 de AON, hasta ahora sólo 21% de las empresas cuenta con una propuesta de valor “claramente definida y comprendida” que se ha dirigido a los colaboradores.

Además, el estudio también muestra que la adopción de inteligencia artificial (IA) sigue avanzando, tanto que el 32% de las empresas en México ya ha implementado este tipo de tecnología, 28% se encuentra en fase piloto y 30% en preimplementación.

La investigación expone que debido al interés que hay en torno a la tecnología, por ahora las organizaciones en el país han concentrado su estrategia de personas en acelerar la transformación digital de los procesos de Recursos Humanos, impulsar la productividad laboral y fortalecer el desarrollo y programas de capacitación.

Sin embargo, hasta ahora sólo el 21% de las empresas cree que puede atraer y retener talento con habilidades en IA.

"La inteligencia artificial está transformando la manera en que las organizaciones operan, pero el verdadero reto es preparar a las personas para aprovechar su potencial... La transformación digital sólo será sostenible si avanza al mismo ritmo que el desarrollo del talento", subraya Omar Viveros.