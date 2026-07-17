Meor concreta la venta de dos etapas de HubsPark Juárez

La desarrolladora inmobiliaria Meor informó que vendió las primeras dos etapas de HubsPark Juárez a Inventec, empresa taiwanesa especializada en el diseño y manufactura de servidores, soluciones para centros de datos y plataformas de inteligencia artificial. Según la compañía, esta operación permitirá una inversión de 450 millones de dólares en México y la creación de más de 6,000 empleos.

De acuerdo con lo informado, Inventec utilizará el desarrollo industrial ubicado en Ciudad Juárez como plataforma para su expansión en el país. El proyecto contempla un plan maestro superior a 541,000 metros cuadrados (m2), distribuido en cuatro etapas, de las cuales las dos primeras ya fueron adquiridas por la firma asiática.

Meor indicó que continuará con el desarrollo del resto del campus conforme evolucione la demanda.

¿Por qué es relevante para el mercado industrial?

Meor señaló que HubsPark Juárez fue concebido para atender operaciones industriales con altos requerimientos tecnológicos. El desarrollo cuenta con disponibilidad energética superior a 5,000 KVA, capacidad para proyectos Build-to-Suit y posibilidad de expansión para futuras etapas.

Estas características, de acuerdo con la empresa, buscan responder a las necesidades de industrias de manufactura avanzada y tecnologías asociadas con inteligencia artificial.

En el comunicado, la desarrolladora también destaca que la operación ocurre en un momento de ajuste para el mercado industrial de Ciudad Juárez. No obstante, sostiene que la ciudad mantiene fundamentos como uno de los principales polos de manufactura de exportación del país y continúa atrayendo inversiones de empresas globales en industrias de alto valor agregado.

"Nuestro objetivo es generar valor para nuestros clientes e inversionistas mediante el desarrollo de infraestructura industrial preparada para responder a las necesidades de los sectores que están impulsando la nueva economía", señaló Javier Camarena, director general de Meor. "Los mercados evolucionan constantemente, pero los activos bien ubicados, con la infraestructura adecuada y una ejecución disciplinada siguen generando valor. Esa visión ha guiado nuestra estrategia desde el inicio y hoy se refleja en HubsPark Juárez".

En cifras

Plan maestro de más de 541,000 m2.

450 millones de dólares de inversión anunciada por Inventec .

. Más de 6,000 empleos previstos.

Disponibilidad energética superior a 5,000 KVA.

Campus desarrollado en cuatro etapas, con dos ya comercializadas.

Meor se define como una firma mexicana dedicada a la inversión, desarrollo y administración de proyectos inmobiliarios industriales. De acuerdo con la empresa, suma más de 100 proyectos, 1.3 millones de metros cuadrados optimizados y más de 1,240 millones de dólares en activos desarrollados y en desarrollo en distintos mercados estratégicos del país.