Un punto y aparte en las trayectorias

El estrés no se debe a lo que haces, sino a lo que piensas. Wayne Dyer

Hay momentos donde el silencio es el principal aliado, para entender los escenarios alternos, impensable quizá en el primer día cuando debemos hablar, que decir, en las expresiones de lo natural, cuando estamos ante lo que el interlocutor pueda brindarnos, en ese sano intercambio de preguntas con respuestas casi en monosílabos.

También está la contraparte, desde donde padecemos, porque imaginamos al paso siguiente, entre los alborotos del presente, pero además las protecciones en el inmediato futuro de mundos desconocidos, en el atrevimiento de las formas por las circunstancias expuestas, donde no somos vulnerables.

Desde la lectura de la Metamorfosis de Kafka y su relectura, hasta las múltiples interpretaciones de La Tregua de Benedetti, habitamos espacios de intenciones, felicitaciones, oportunidades y fatalidades, entre los bochornos de la crítica y las envidias que son también compañeras de los viajes pasajeros, donde no hay trenes ni estaciones, existe inteligencia y atrevimiento para expresarse.

Siempre en una historia coexisten el antes y el después, la notoriedad oculta de los motivos de lo que deseamos hacer, con una serie de aristas también en esa verdad de un solo lado, ahí donde llega la política, la economía, el derecho y sus coincidencias muchos años después, y la exigencia en la excelencia, por la concurrencia de las inteligencias a prueba de demonios sueltos.

El intercambio en una primera entrevista es de miradas propias y relatos de esas historias que pueden leerse tal vez algún día, las emociones contenidas por mirar de reojo el pasado, lastimoso en algunos hechos inevitables, ahí donde también asomó la madurez, pero sobre todo la fe, dejando fuera a la crueldad y al odio, por los espacios de las mentiras incluidas.

No se trata de repartir personajes en ese juego perverso de aniquilar esperanza, la pasión por los pensamientos en fuga son alternativa de prosa, donde los sitios son de todos y al mismo tiempo de ninguno, por los avatares en lo cotidiano de sortear los peligros de la misma exigencia, padecer para construir una trayectoria.

Hay un punto y seguido, hasta en los relatos fantásticos, o un punto final en los poderes de la confianza perdida, ahí donde el racismo y la violencia convergen, y los castigos también se dan, pero sin los mismos pesos y medidas de las ofensas.

Quizá lo antiguo fue mejor que el presente, en los matices de esa dignidad pregonada pero no salvada del todo, entre el análisis que debemos hacer, en las reflexiones necesarias, no alternativas, de lo distinto que es hoy la sociedad mexicana, con otros valores, otras aspiraciones válidas, cuesta arriba unas cuantas, otras en las oportunidades que se presentan para revivir otras historias.

Indiscutible ir descubriéndonos que dejamos de ser los mismos de ayer, y nos rescatamos de unas ruinas, con las manos de quienes nunca ni siquiera imaginamos, y ahora al ver notas, fotografías y mediar hechos consumados, nos damos cuenta de lo que hemos transformado el entorno, esa metamorfosis en las metáforas de Kafka, o las corrientes de la naturaleza de los nuevos vientos en una posible jubilación que no llegará antes de la muerte, con Benedetti.

Así transitamos desde el anonimato del querer ser y desear hacer, sin falsos triunfalismo ni simbolismos, este México nos gusta más que antes, nos permite libertad de acción, pero sobre todo nos ubica como personas, en las justas necesidades de la pasión por las actividades cotidianas, dejando enseñanzas y ejemplos, en la cuenta regresiva del final expuesto.

ENTRE LÍNEAS

Las condenas a los culpables son parte de ese cúmulo de necesidades en el sistema de justicia en México, pero hay más pendientes en las cárceles, en esas treguas interminables, donde seguramente lo que se afirma puede ser verdad, más inocentes que culpables esperando sentencias, los aniquila tan solo pensar que el encierro es para siempre.