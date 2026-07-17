Los ganadores del Mundial 2026 recibirán anillos de campeón al estilo Super Bowl

Los ganadores de la final del ⁠Mundial 2026 del domingo entre España y Argentina recibirán anillos de campeón, además del trofeo y ⁠las medallas de oro, según ⁠anunció la FIFA, que introduce por primera vez una tradición deportiva estadounidense en su torneo más importante.

La FIFA ha indicado que se entregarán 30 anillos hechos a medida al equipo ganador tras la final en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, y que el capitán y el seleccionador recibirán inicialmente unas versiones provisionales justo después del partido.

Posteriormente, los anillos se personalizarán para reflejar la identidad del equipo ganador y se ajustarán de manera individual antes de ser entregados en una fecha posterior.

En una de las caras aparecerá el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que en la otra se incluirán detalles específicos de los campeones.

Los anillos ⁠de los jugadores formarán ⁠parte de una edición limitada ⁠de 2,026 piezas numeradas individualmente, y las 1,996 restantes ⁠se pondrán a la venta para los aficionados de todo el mundo como productos con licencia oficial.

Los anillos de campeonato son una tradición de larga data en los principales deportes norteamericanos, como la NFL, la NBA, la Major League Baseball y la ⁠NHL, pero nunca antes se habían entregado en una competición de la FIFA.