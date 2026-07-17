Peso mexicano se deprecia frente al dólar por escalada en la guerra de Oriente Medio

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este viernes. La divisa local cae, perfilando una semana negativa, afectada por una ⁠escalada en la guerra entre Estados Unidos e Irán que eleva la preocupación por el petróleo y aumenta la demanda de refugio.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.5082 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4223 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una pérdida de 8.59 centavos, equivalentes a 0.49 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5573 unidades y un nivel mínimo de 17.3788. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, cae un marginal 0.01% a 100.75 puntos.

"La moneda local cede terreno ante un sentimiento global de aversión al riesgo, mientras los ataques en Oriente Medio suman seis días consecutivos. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.43 y 17.51 unidades, respectivamente", dijo Monex Grupo Financiero.

Estados Unidos atacó varios puentes y un aeropuerto en ⁠Irán, que le respondió con ataques a una ⁠central eléctrica y una planta desalinizadora en Kuwait. Los precios del petróleo suben en torno a 2%, mientras crecen las preocupaciones por un el suministro de energía.

En este contexto, también destacan cifras económicas que sostienen al dólar. La ⁠confianza del consumidor marcó en junio un máximo de cinco meses, según la Universidad de Michigan, a pesar de que la reanudación del conflicto amenaza con encarecer los combustibles.