Centros de datos y manufactura ligera detonan inversiones industriales en Tijuana y Ciudad Juárez

El mercado industrial del Noroeste del país atraviesa un periodo de ajuste marcado por la cautela geopolítica, pero con operaciones que reflejan su capacidad de reinvención, de acuerdo con el Panorama Inmobiliario Industrial en México 2Q 2026 de Datoz, la región acumuló un inventario de 25 millones de metros cuadrados, con un crecimiento anual del 1%, mientras que la absorción bruta fue cercana a los 191,000 metros cuadrados (m2).

El mercado incluye las ciudades Chihuahua, Ciudad Juárez, Hermosillo, Mexicali, Nogales y Tijuana. La operación más relevante del trimestre fue la llegada de la empresa japonesa Daikinal Hookspark Technology Campus en Tijuana, con 65,480 metros cuadrados, considerada la más grande a nivel histórico en la ciudad.

"Daikin es una empresa japonesa especializada en sistemas de enfriamiento para data centers", explicó Carlos Ríos, analista de Datoz para la región, además del primer data center en Tijuana "da pauta a empezar a generar aún más confianza de lo que ya existe en la región en el tema de desarrollo para inteligencia artificial, data centers y estas cadenas de logística y manufactura ligera hacia soluciones de este tipo".

La expansión de Harman Kardon en el Centro Industrial Cuarzo, en Ciudad Juárez, con 38,525 metros cuadrados, empresa, subsidiaria de Samsung y dedicada a la manufactura de equipo de audio, refuerza el perfil de manufactura ligera de la región “ahora vemos este otro lado que se impulsa más hacia la tecnología, veremos cómo avanza esta tendencia”.

El precio de salida en la región se mantuvo estable en 7.60 dólares por m2 al mes, con un incremento anual del 3%, "los valores de renta han logrado mantenerse estables aún con una mayor disponibilidad de espacios".

La tasa de vacancia subió a 8.24%, la más alta del país, equivalente a 2.8 millones de metros cuadrados disponibles, sin embargo, las desocupaciones cayeron 33% respecto al año anterior, "este comportamiento sugiere que el mercado comienza a encontrar un mayor equilibrio después de los ajustes observados durante estos últimos trimestres".

"El mercado industrial del noroeste continúa atravesando un periodo de ajuste influenciado por factores geopolíticos, particularmente la incertidumbre en torno al T-MEC y la política arancelaria de Estados Unidos, pero aún con este escenario, que ya tiene un tiempo en tendencia, las operaciones de gran escala reflejan que la región mantiene su atractivo".

Los inicios de construcción sumaron 88,970 metros cuadrados en el segundo trimestre, todos correspondientes a proyectos especulativos, con una caída de 36.8% respecto al primer trimestre, “la mayor disponibilidad favorece a los inquilinos con mejores condiciones de negociación”.

Aunque en días recientes Toyota anunció la reubicación de su línea de producción de Tacomas a Texas, esto "no sucede de la noche a la mañana y México sigue siendo uno de los principales países en cuanto a la manufactura de la industria automotriz", por lo que otras marcas automotrices emergentes podrían ocupar el espacio en caso de que Toyota concretara su salida.

Pese a la incertidumbre arancelaria y comercial, la región mantiene su atractivo, ahora "la mayor disponibilidad de inmuebles sigue favoreciendo a los usuarios finales, quienes cuentan con mejores oportunidades para negociar condiciones de ocupación", concluyó Ríos.