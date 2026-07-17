La incertidumbre frena la construcción, pero no el alza de precio en naves industriales

La desaceleración en la demanda de naves industriales por parte de las empresas, provocada por la incertidumbre comercial con Estados Unidos, ha desacelerado el desarrollo de nuevos proyectos, pero no ha frenado el incremento de las rentas.

De acuerdo con el más reciente reporte de Spot2.mx, al cierre del segundo trimestre del 2026 el precio promedio de renta de naves industriales en México alcanzó 8.60 dólares por metro cuadrado al mes, cifra que representó un incremento anual de 8.9 por ciento.

Vianey Macías, líder de Market Research de la plataforma, explicó que este comportamiento no responde a un exceso de demanda, sino a la limitada disponibilidad de espacios industriales de calidad y al menor ritmo de construcción de proyectos especulativos.

“Cada vez hay menos metros cuadrados nuevos entrando al mercado, y los que existen y cumplen con los requisitos técnicos actuales se están peleando entre menos jugadores”, comentó la experta.

Menor construcción

Macías explicó que el entorno financiero y comercial ha desincentivado el desarrollo de nuevos proyectos industriales sin un inquilino previamente asegurado.

Banco de México (Banxico) concluyó su ciclo de recortes y mantiene la tasa de referencia en 6.50% desde el pasado 25 de junio. Al mismo tiempo, la inflación general se ubicó en 3.55%, dentro del objetivo, mientras que la inflación subyacente permanece en 4.12%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Ese costo de capital alto castiga primero a la construcción que arranca sin inquilino comprometido. Entre menos naves industriales se levantan de forma especulativa, más se concentra la demanda, impulsada por el nearshoring y la relocalización de cadenas productivas, sobre el inventario existente que ya cumple los estándares técnicos que exige hoy cada sector”, declaró Macias.

Incertidumbre comercial

La revisión continua del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también ha influido en las decisiones de inversión.

La vocera de Spot2.mx, apuntó que la incertidumbre sobre las condiciones futuras del acuerdo comercial llevó a parte del capital extranjero a posponer inversiones en naves industriales, particularmente en los mercados del norte del país, donde la actividad exportadora mantiene una mayor exposición a cambios en las reglas de origen.

No obstante, la plataforma subrayó que la actividad industrial ha ampliado su alcance más allá de los corredores tradicionales de manufactura, sino también sigue las rutas logísticas y energéticas del Plan México del gobierno federal.

Además, la infraestructura ocupa un papel cada vez más relevante en el precio de arrendamiento: una nave industrial equipada con subestación eléctrica propia, factibilidad eléctrica documentada y fibra óptica puede alcanzar rentas considerablemente superiores a las de una bodega tradicional ubicada a pocas calles de distancia.

Brecha de precios

El Valle de México se mantiene como el corredor industrial más caro del país, con una renta promedio de 10.36 dólares por metro cuadrado al mes, según Spot2.

Dentro de esta región, Tepotzotlán, principal mercado del corredor Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán (CTT), registra un promedio de 11.84 dólares por metro cuadrado, impulsado por su especialización en logística y comercio transfronterizo.

Por su parte, Iztapalapa presenta el rango de precios más amplio del país, con rentas que oscilan entre 4.40 y 17.75 dólares por metro cuadrado, dependiendo de factores como la conectividad y la capacidad eléctrica de cada inmueble.

En contraste, Monterrey mostró una variación mínima durante el periodo, al pasar de 7.00 a 7.07 dólares por metro cuadrado. “El error más caro que puede cometer un inversionista este año es comparar precios entre ciudades como si fueran el mismo producto. Monterrey no compite con el Valle de México por ser más barato; compite por ser predecible”, dijo Macías.