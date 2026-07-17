Bolsa mexicana avanza tras dos jornadas negativas; las acciones de Bimbo lideran las ganancias

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana de este viernes. Los índices locales suben después de dos sesiones con pérdidas, en un mercado que sigue atento la información sobre la guerra en Oriente Medio, tras una escalada en el conflicto.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.42% a 66,632.95 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.39% a1,341.22.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos de Grupo Bimbo, con 3.35% a 59.86 pesos, seguidos por los de América Móvil, de Carlos Slim, con 2.01% a 23.30 pesos, y Televisa, con 1.68% a 9.67 pesos.