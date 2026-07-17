Sismo de magnitud 7.4 en Chiapas remece a Guatemala y se siente en El Salvador

⁠Un fuerte sismo frente a las costas ⁠de Guatemala remeció ⁠la mañana de este viernes a la capital del país centroamericano y se sintió también en el vecino El Salvador y en el sur de México, según autoridades y testigos de Reuters.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.4 y una ⁠profundidad de ⁠10 kilómetros. Su ⁠epicentro estuvo en el ⁠mar, frente las costas de México y Guatemala.

Por su parte el Servicio Sismologico Nacional precisó que el sismo de magnitud 7.4 se localizó a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 08:48:38 horas de este viernes.

El sistema de alerta sísmica mexicano SASMEX precisó en sus redes sociales que el sismo detectado a las 08:49 horas, no ameritó Alerta Sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Según un sensor cercano a 35 kilómetros al noroeste de Juchitán, Oaxaca.

Hasta el momento no hay constancia de víctimas o daños materiales.

El secretario de la Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, estimó al final de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por ahora no hay constancia de "afectaciones graves" por el temblor, aunque recomendó a los residentes que extremen precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro pero, por lo demás "no hay ningún problema".

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en las próximas horas se emitirá un comunicado con información oficial sobre el movimiento telúrico.

Se siente en Guatemala y El Salvador

En Ciudad de Guatemala, donde viven unas 3.5 millones de personas, muchos salieron de sus casas y de sus oficinas para resguardarse a la intemperie mientras las construcciones se balanceaban, dijeron testigos a Reuters.

En la capital salvadoreña, San Salvador, el sismo se sintió "largo y fuerte", dijo otro testigo a Reuters. También se percibió en estados del ⁠sur de México, como Chiapas ⁠y Oaxaca.

El Centro ⁠de Alertas de Tsunamis del Pacífico, ubicado en Hawái, dijo preliminarmente que "es posible" que se produzcan olas de tsunami en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto. Sin embargo, autoridades salvadoreñas descartaron un tsunami para las costas del país.

(Con información de Reuters)

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